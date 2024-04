Es sind nur wenige Woche im Jahr – aber in dieser Zeit verwandelt sich das Feld in der Nähe der alten Kirche von Rive D’Arcano in ein kleines Stück Holland im Norden Italiens. Dahinter steht natürlich eine Niederländerin. Gabriella Heymen verschlug es der Liebe wegen in die Nähe von San Daniele, 2022 startete sie auf einem Feld das Experiment, ein Stück ihrer alten Heimat in die neue zu holen. In Form von Tausenden Tulpenzwiebeln.

Das Experiment ist jedenfalls geglückt und Heymen hat den Acker auch in diesem Jahr wieder in ein farbenprächtiges Spektakel verwandelt, das zahlreiche Besucher anlockt. Die können nämlich nicht nur durch die Reihen der Tulpen spazieren und Selfies schießen, sondern auch einen Strauß pflücken. Bei trockenem Wetter hat das Tulpenfeld Montag bis Freitag von 10 bis 12.30 und von 13.30 bis 18 Uhr geöffnet. Samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Auch im Hinterland von Venedig, in den Euganeischen Hügeln, gibt es ein Tulpenfeld zum Selberpflücken, das gerade auf einen farbenfrohen Höhepunkt zusteuert – 28 Reihen, 93 Tulpensorten und über 300.000 Tulpen auf 20.000 Quadratmetern sind bei Tulipani Euganei zu sehen. Egal, ob man sich für einen Ausflug in den Veneto oder nach Friaul-Julisch Venetien entscheidet: Man muss sich beeilen, denn bald sind die Frühlingsboten verblüht.