Der Katschberg präsentiert sich tief winterlich. Die Skipisten sind bereits gut besucht und auch abseits der Lifte gibt es jede Menge zu entdecken. Ein besonderes Highlight ist der Katschberger Adventweg. Im abgelegenen Naturschutzgebiet Gontal wurde ein besinnlicher Themenweg mit zahlreichen Stationen eingerichtet. Auf einem mit Laternen beleuchteten Wanderweg stimmen Geschichtenerzähler, Weisenbläser und vieles mehr ihre Besucher auf Weihnachten ein.

Der Katschberger Adventweg hat bis 23. Dezember jeden Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag sowie am 25. Dezember von 14 bis 20 Uhr geöffnet (Eintritt Euro 25 Euro). Aber auch außerhalb der genannten Zeiten lohnt sich ein Winterspaziergang ins romantischen Gontal.

Das Auto lassen wir auf dem Parkplatz P3 direkt auf der Passhöhe zurück. Von hier geht es zu Fuß zum Dorfplatz am Katschberg. Im Tourismusbüro liegt eine kleine Broschüre mit einer Wegskizze auf. Vom Dorfplatz folgen wir der Markierung in Richtung Pritzhütte. Durch zwei Unterführungen leitet uns der Weg nach Oberkatschberg und zum Alpengasthof Bacher. Hier, am Steinbruch, startet der Wichtelweg zur Pritzhütte.

Wir folgen dem mit Laternen ausgeleuchteten Winterpfad. Unterwegs sorgen verschiedene Wichtelfiguren für nette Unterhaltung. An der Pritzhütte beginnt der rund zwei Kilometer lange Adventweg. Wer es besonders gemütlich haben möchte, kann auch mit dem Pferdeschlitten bis zur Pritzhütte fahren.