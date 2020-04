Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mit der geheimnisvollen „Liturgie des Heiligen Feuers“ feiert die orthodoxe Christenheit Jahr in der Grabeskirche Ostern © (c) AFP (THOMAS COEX)

Wenn Besucher in der Grabeskirche vor dem aus Marmor errichteten Bau stehen, stellen sich die meisten die Frage: „Ist das tatsächlich das Grab, in dem Jesus vor 2000 Jahren beigesetzt wurde?“ Menschen suchen in dem Land, in dem das Emmaus-Ereignis dreimal, die Entschlafung Mariens und selbst die Grablegung Jesu zweimal lokalisiert werden, nach Sicherheit. Die Frage ist also: Ist die Grabeskirche nun der historische Ort des Todes und der Auferstehung Jesu oder ist sie es nicht?