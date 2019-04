Facebook

Die Kuppel mit Bildern von Ermordeten in der erschütternden Gedenkstätte Yad Vashem in der Nähe des Herzlberges in Jerusalem © (c) WILLI PLESCHBERGER

Den sechsten Tag unserer Reise beginnen wir in Yad Vashem in Jerusalem. In dieser Gedenkstätte für die im Holocaust ermordeten sechs Millionen Juden existiert auch ein Denkmal für die eineinhalb Millionen ermordeten Kinder und Jugendlichen. Der Hauptraum ist komplett verspiegelt und reflektiert das Licht von fünf Kerzen. Die tausendfache Spiegelung dieser fünf Lichter bewirkt enorme Betroffenheit. Die Besucher hören über ein Endlostonband Alter und Ort der bis heute bekannten Namen der Ermordeten. Um alle Namen wiederzugeben, benötigt dieses Tonband ungefähr drei Monate. Dem dort ganz aufs Hören konzentrierten Besucher wird so ein Bibelwort des Propheten Jesaia (Jes 56,5) in Erinnerung gerufen: „Ihnen allen errichte ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal, ich gebe ihnen einen Namen, der mehr wert ist als Söhne und Töchter: Einen ewigen Namen gebe ich ihnen, der niemals getilgt wird.“