Auffahrt zum Berg Tabor, wo wir an die Erzählung von der Verklärung erinnert werden, eine Vision, die vor den Augen der Jünger Jesus gemeinsam mit Moses und Elija erscheinen lässt. Über solche ekstatische Erlebnisse erzählen wir ja auch heute noch, wenn wir mit unglaublichen Widerfahrnissen konfrontiert werden, die unser Verstehen übersteigen.

Nie ist der Mensch so da wie dann, wenn er weg ist und ihm die Worte fehlen, um das, was er erlebt, mit anderen zu teilen. Das Staunen ist die verlässlichste Art, sich nicht mit Gott zu verwechseln. Und sehr "heutig" mutet auch die Reaktion des Petrus auf der Erlebte an: "Lass uns hier drei Hütten bauen!" - Lass uns das, was uns guttut, festhalten, einsperren, bewahren.