Beim ÖAMTC gehen zahlreiche Anfragen zu einer angeblichen Änderung der Vorschriften zur Ladungssicherung im Auto ein. Was jetzt beim Transport des Wintersportgerätes wirklich gilt.

In den vergangenen Tagen erreichen den Verkehrsclub ÖAMTC speziell aus Kroatien und Slowenien vermehrt Anfragen zu einer vermeintlichen Änderung der Vorschriften für den Transport von Skiern im oder am Pkw. "Diese Anfragen beruhen auf einer Falschmeldung, in der behauptet wird, Ski, Snowboards und andere Sportgeräte dürften in Österreich nicht mehr im Auto mitgeführt werden", sagt die ÖAMTC-Juristin Verena Pronebner.

Höhere Strafe

Richtig ist: "In Österreich gibt es nach wie vor keine besonderen Bestimmungen zum Transport von Skiern und ähnlichen Sportgeräten. Es gibt allerdings die allgemeine Pflicht für Lenkerinnen und Lenker, die Ladung – worum auch immer es sich dabei handelt – im oder am Auto zu sichern. Neu ist lediglich, dass die mögliche Höchststrafe für fehlende oder mangelhafte Ladungssicherung von bisher 5000 auf bis zu 10.000 Euro erhöht wurde. Aber auch das gilt nicht nur für Wintersportgeräte, sondern für alles, was man im Auto transportieren kann."