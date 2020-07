Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der 17-jährige Sohn unserer Leserin wurde von der Polizei mit Zigaretten ertappt. Die Mutter sah sich mit dem Vorwurf einer Verletzung ihrer Aufsichtspflicht konfrontiert © (c) thongsee - stock.adobe.com (Thongsee Muellek)

Der damals 17-jährige Sohn unserer Leserin wurde im Vorjahr am helllichten Tag auf einem Grazer Parkplatz von der Polizei mit 11 Stück Zigaretten erwischt und angezeigt, weil Jugendlichen dies laut Jugend(schutz)gesetz in der Steiermark (wie auch in Kärnten) bis zur Vollendung ihres 18. Lebensjahres verboten ist. „Ich bekam daraufhin eine Strafverfügung wegen Verletzung meiner Aufsichtspflicht“, erzählt die Frau, deren Mann damals bis zum Jahresende beruflich im Ausland war. „In meinem mündlichen Einspruch habe ich beteuert und erklärt, alles Mögliche getan zu haben, um meinen Sohn vom Rauchen abzuhalten, dennoch habe ich im März ein Straferkenntnis mit einer Verwaltungsstrafe von 132 Euro erhalten. Dagegen hat mein Mann in meinem im Namen sofort eine Beschwerde eingereicht - mir geht es derzeit gesundheitlich nämlich nicht gut“, schildert die Leserin den Sachverhalt. Ihr Mann und sie seien überzeugt, als Eltern alles getan zu haben, um die betreffenden Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes einzuhalten. „Trotzdem wurden wir jetzt in dieser Sache zu einer Verhandlung am steirischen Landesverwaltungsgericht geladen“, erzählen die Eltern und bitten um Hilfe bzw. rechtlichen Beistand.