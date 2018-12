Nicht so ''smart''Das ist die Horror-Puppe aus dem Tatort

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

My Friend Cayla - in Deutschland verboten © KK

Es ist Nacht und plötzlich beginnen die Augen der Puppe zu leuchten, sie beginnt zu sprechen und überzeugt das Mädchen, dem Einbrecher die Türe zu öffnen. Der Münchner Tatort bringt das Thema Smart-Toys, also intelligente Spielzeuge, wieder in den Fokus der Öffentlichkeit. Doch was ist wahr und was ist Fiktion?

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.