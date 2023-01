Zutaten

Portionen: 4

4 Forellen (ganz, ausgenommen à 300-350 g)

Für den Sud

3 Karotten

3 Gelbe Rüben

3 Petersielwurzeln

1 Lauch (grün)

1 Krenwurzel (klein)

3 Pfefferkörner

2 Pimentkörner

2 Lorbeerblätter

65 ml Weißwein

2 EL Apfelessig

Meersalz

Pfeffer (aus der Mühle)

Für die Kartoffeln

200-250 g Kartoffeln (klein, festkochend)

2 EL Butter

1/2 Bund Schnittlauch (in feine Ringe geschnitten)

Zubereitung

Für die Forelle im Krensud mit Schnittlauchkartoffeln zunächst Forellen gut waschen und trockentupfen. Damit sich die Forellen krümmen, ein Stück Küchengarn durch die Kiemen ziehen, um die Schwanzflosse wickeln und festbinden.

Für den Sud das Wurzelgemüse schälen und 2/3 davon in Streifen schneiden. Das restliche Drittel grob würfeln. Lauch waschen und die Hälfte davon in Streifen schneiden, die andere Hälfte grob schneiden. Kren reiben. Einen Topf, in den später alle 4 Forellen passen sollen, zur Hälfte mit Wasser füllen und mit Gewürzen, Apfelessig, Weißwein, Wurzelgemüsewürfeln, grob geschnittenem Lauch, der Hälfte des Krens, Meersalz und Pfeffer aufkochen. Für 15 Minuten köcheln lassen. Abseihen.

Das in Streifen geschnittene Wurzelgemüse in den Sud geben, einmal aufkochen lassen und Temperatur zurückdrehen. Forellen vorsichtig einlegen (sie müssen zur Gänze unter Wasser sein) und für 8-10 Minuten knapp unter dem Siedepunkt garen (pochieren).

Für die Schnittlauchkartoffeln die Kartoffeln gut waschen und mit der Schale in Salzwasser weichkochen. Abkühlen lassen und vorsichtig schälen. Butter in einer großen Pfanne leicht bräunen. Die Kartoffeln darin schwenken, mit etwas Salz abschmecken und zum Schluss den Schnittlauch beigeben.

Forellen vorsichtig aus dem Sud heben, Küchengarn entfernen. Die Forellen auf Tellern anrichten, mit dem Wurzelgemüse und frisch gerissenem Kren bestreuen, mit etwas Krensud untergießen und Forelle im Krensud mit Schnittlauchkartoffeln servieren.

Die Forelle ist eine der beliebtesten Süßwasserfische in Österreich. Bachforelle, Seeforelle, Regenbogenforelle oder Lachsforelle - fangfrisch oder geräuchert: Der köstliche Süßwasserfisch lässt sich zu wunderbaren Gerichten verarbeiten.