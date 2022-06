Zutaten

Portionen: 1

2 Stk. Vanilleeis

1 Stk. Erdbeereis

Für die Erdbeeren

2 Handvoll Erdbeeren

1 Zitrone (Saft und Abrieb)

2 EL Ahornsirup

10 Blatt Zitronenmelisse

Für das Karamell

2 EL Vollrohrzucker

4 EL Müsli

1 EL Butter

50 ml Schlagobers

Zubereitung

Erdbeeren vom Strunk befreien und halbieren. Mit Zitronensaft und Ahornsirup vermischen.

Den Zucker in einer Pfanne leicht karamellisieren, die Butter dazu geben und aufschäumen lassen. Das Obers dazu geben und so lange köcheln lassen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Danach das Müsli untermengen. Das Karamell auf ein Backblech leeren und auskühlen lassen, danach in grobe Stücke hacken.

Das Eis in einer Schale anrichten, die Erdbeeren darauf verteilen und mit dem Karamellknusper und der Zitronenmelisse garnieren.

Eis gehört zu unserem Sommeralltag wie die Badetasche zum Freibadausflug. Weitere tolle Rezeptideen finden Sie hier.