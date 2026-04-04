Spitzkraut

1 großer Kopf Spitzkraut

Salz

Pfeffer

Backofen auf 200 bis 250 °C vorheizen und den ganzen Spitzkrautkopf 45 bis 60 Minuten im Ofen braten, bis er außen verbrannt ist. Anschließend herausnehmen und kurz ruhen lassen.

Kartoffelpüree

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5–6 große oder mittelgroße speckige Kartoffeln

½ Liter vegane Kochcreme

1 Esslöffel Margarine

Salz

Pfeffer

Muskatnuss

Die Kartoffeln schälen, waschen und in Wasser weich kochen.

Danach das Wasser abgießen, vegane Kochcreme zugeben und kurz mit den Kartoffeln aufkochen, Margarine hinzufügen und alles zu einem Püree stampfen.

Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken und warm halten.

Rote Zwiebelsauce

4–5 mittelgroße rote Zwiebeln

2–3 Esslöffel Tomatenmark

2–3 Esslöffel rotes Paprikapulver

Knoblauch

Zucker

ca. 100 ml Essig

250–500 ml Gemüsebrühe

Salz

Pfeffer

Muskat

Lorbeerblätter

Für die Zwiebelsauce die Zwiebeln schälen, fein würfeln und kräftig anrösten, bis sie braun sind.

Knoblauch mitrösten und leicht mit Zucker karamellisieren, Paprikapulver einrühren, mit Essig ablöschen.

Gemüsebrühe zugießen, Lorbeerblätter hinzufügen und alles 20 bis 30 Minuten sanft köcheln lassen, anschließend fein pürieren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Anrichten

Das Kartoffelpüree mittig auf einen Teller geben, die Zwiebelsauce rundherum verteilen, das Spitzkraut halbieren und eine Hälfte auf das Püree setzen. Mit Salz und Pfeffer würzen und servieren.