Hochkonzentriert und mit roten Wangen beugt sich das zarte Persönchen Antonia Klugmann, viel gefeierte und reich dekorierte Starköchin (Michelin Stern) über einen Teller, ordnet akribisch butterweiche Scheibchen vom Octopus auf eine Creme von Nüssen und bestreut sie mit Kräutern, die vor dem Restaurant im Garten oder in den nahen Colli wachsen. Köstlicher Teil eines siebengängigen Menüs, das wir zur herbstlichen Zeit genießen („Il nostro menu“ 100 Euro). Man kann ihre Arbeit und die ihres Teams durch die Glasscheibe beobachten. Glas ist überhaupt vorherrschend in dem gemütlichen Restaurant, es lenkt den Blick in die Weite und holt die akkurat angelegten Zeilen von herbstgoldenen, längst abgeernteten Weinstöcken direkt ins Innere des Raumes. Sie machen Geschmack auf die kommende Weinbegleitung.

Vorher muss man das abgelegene Lokal in den Weinhügeln nahe Cormons und Ruttars, wo das bekannte Weingut Jermann (mittlerweile im Besitz von Antinori) erst finden. Eine Schotterstraße führt zu dem abseits gelegenen Gehöft. Es gibt auch ein paar Zimmer, damit man am Abend ausgiebig schlemmen und dann übernachten kann. Bis auf Vogelgezwitscher herrscht wohltuende Stille, der richtige Ort des Genusses.

Antonia ist bekannt für ihre lokale Küche mit Produkten und Lebensmitteln aus der Region, die sie mit allerlei Kräutern überaus kreativ würzt und krönt. So kommen dann interessante Kompositionen wie hausgebackenes, eingeweichtes und geröstetes Brot mit einem Extrakt aus Fenchelsamen überzogen, auf den Teller. So einfach und doch so ausgefallen. Rübenblätter bedecken die mit Fenchel gewürzten und karamellisierten Ravioli aus Kartoffelteig, auch unvergleichlich köstlich. Die winzigen Raviolini sind mit einer Creme aus Lardo, Obers, weißen Bohnen und Zitronenzesten geschmacklich verfeinert und feiern ein Fest am Gaumen. Kleine Steinpilzchen werden mit Luisa-Kräutern und einer Schokoladensauce serviert. Man kann es sich kaum vorstellen, bevor man es gekostet hat. Die Aromen verheiraten sich aber vollkommen friktionsfrei und harmonisch. Weiße Rüben schmurgeln in der Sauce vom rosa gebratenen Täubchen, dem einzigen fleischlichen Genuss. Einen Traum aus Kakao, Topinambur, Ringelblume und Kaffee bildet das Dessert. Danach folgen noch klitzekleine Köstlichkeiten aus der Patisserie. Die nicht ganz billige Weinbegleitung (60 Euro) besteht aus ausgefallenen Weinen ausschließlich von kleinen lokalen Produzenten. Insgesamt ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis, das man sich zu besonderen Anlässen gönnen sollte.