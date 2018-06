Facebook

Carnuntum-Winzer Philipp Grassl wurde zum Winzer des jahres 2018 gekürt © Philipp Horak

„Das Überzeugendste, was man über einen Wein sagen kann, ist zu schweigen, während er spricht!", sagt Philipp Grassl. Dass seine Weine wohl gesprochen haben, war spätestens am Samstag auf Österreichs größter Weinmesse VieVinum eine klare Sache. Denn das Gourmetmagazin Falstaff kürte den niederösterreichischen Winzer zum "Winzer des Jahres 2018".

Nach dem Steirer Erwin Sabathi 2016 und Anton Bauer vom Wagram 2017 wurde nun ein Winzer aus der Weinregion Carnuntum ausgezeichnet.

Den elterlichen Betrieb hat Philipp Grassl nach einer profunden Ausbildung, mit Praktika bei renommierten Winzern in Österreich und Kalifornien, 2006 übernommen und diesen mit konstanten Spitzenleistungen in der heimischen Rotweinelite etabliert. Sein Zweigelt Schüttenberg und die Cuvée Bärnreiser zählen längst zu den Kultweinen und legen Zeugnis über das enorme Potenzial der kleinen niederösterreichischen Rotweinszene am Donauufer ab.

Der Winzer verstand es perfekt, jene positive Energie, die Carnuntum in den letzten 25 Jahren so erfolgreich gemacht hat zu nutzen und reihte sich somit rasch unter den besten Erzeugern des Gebietes ein. Seit Ende der 1990er-Jahre wurde Schritt für Schritt investiert und der Familienbetrieb erfolgreich ausgebaut. Aus sieben Hektar Eigenfläche wurden im Laufe der Jahre über 25, die Gewichtung der Produktion verschob sich von 50 Prozent auf 80 Prozent Rotweinanteil, wobei die Erzeugung von feinen Weißweinen auch in Zukunft zur DNA des Weingutes zählen wird.

Der Anspruch an all seine Weine – ob rot oder weiß – ist jedenfalls immer gleichbleibend: „Es sollen erdverbundene Weine sein, ehrlich, bodenständig, zeitlos und unverwechselbar.“

