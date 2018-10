"Kopfloses Hühnermonster" nennen Forscher eine Tiefsee-Seegurke, die in der Antarktis aufgetaucht ist. Im Video wird klar warum.

Wie ein durchgegrilltes Huhn sieht die Seegurke aus, weshalb sie den Namen "Headless Chicken Monster" bekam © Youtube

Australische Forscher stießen in der Tiefsee um die östliche Antarktis auf ein erstaunliches Wesen: Enypiastes eximiaist schwebt dort in Tiefen von 300 bis 6000 Meter Tiefe durch das Wasser und sieht aus wie ein "kopfloses Hühnermonster" (Headless Chicken Monster) - so wird es auch von den Forschern genannt.

Wie die Forscher "The Guardian" berichteten, handelt es sich bei dem kopflosen Hühnermonster um eine Seegurke. Es ist die erste Sichtung in diesem Teil der Weltmeere. 2017 tauchte ein erstes YouTube-Video auf, in dem sich ein kompaktes braunrotes Wesen mit einer Art Fächerflosse fortbewegt.

