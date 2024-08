© Traussnig

Als sehr passionierte und erfahrene Grillmeisterin mit meiner eigenen Grill- und Kochschule sind mir die spätestens im Sommer aufkommenden Glaubenskriege nur allzu gut bekannt. Obwohl ich seit einigen Jahren in Kärnten am Land lebe, bin ich mit Leib und Seele Stadtkind. Und hier nähern wir uns schon mit schnellen Schritten den Argumenten, die für Gas- oder Elektrogrills sprechen.

Obwohl in vielen Städten nicht dezidiert Regulatorien zur Nutzung von Grills vorliegen, ist die Verwendung von Holzkohlengrills auf Terrassen und Balkonen schwierig, da das Anheizen immer mit Rauchentwicklung verbunden ist. Da nicht alle Balkonbesitzer in der glücklichen Lage sind, in schwindligen Höhen das Rooftop ihr Eigen nennen zu können, ist die Möglichkeit der Störung der geliebten Nebenbewohner gegeben. Und somit ist hier der Einsatz raucharmer Grills bestimmt die sinnvollere Wahl.

Auch im ländlichen Umfeld erfreuen sich diese Grills mit den gleichen Argumenten großer Beliebtheit. Da die Urban-BBQ-Grillmeisterinnen und -meister (ich bezeichne jetzt einfach einmal alle eiligen Griller- und Gourmet-BBQ-Spezialistinnen so) leider oft zu dem von Zeitnot geplagten Teil der Bevölkerung gehören, stellt es sich dann gleich noch als äußerst dankbar dar, dass der Grill im Nu bereit ist. Schnell angezündet, leicht zu regulieren, und häufig auch sehr geräumig.

Bei Elektrogrills sind auch schon sehr durchdachte, platzsparende Multifunktionsgeräte auf dem Markt, die koch- und grillbegeisterte Menschen dann noch zur Experimentierfreudigkeit auf Balkonien verleiten. Und für diejenigen Grillfans unter uns, die keine Ahnung vom Grillen haben, gibt es dann immer noch die Möglichkeit sich via App durch den Grilldschungel leiten zu lassen. Wenn ich dann schon als kultivierter Gastgeber mit schicker Kleidung am Grill stehen möchte, nur geschützt von einer stylischen Canvasschürze, dann bin ich zusätzlich noch erleichtert, dass das Hantieren von Gas- und Elektrogrills sich als erstaunlich sauber herausstellt. Und schon ist es leicht, beim Grillen cool, modebewusst und als wahrer Connaisseur kulinarischer Höhenflüge aufzutreten.

Als Besitzer eines Balkonkraftwerks oder einer eigenen Photovoltaikanlage kann die Verwendung eines Elektrogrills zu einem eigenen Vergnügen werden, wenn ich dann noch erfreut feststelle, dass mich das Verbrauchsmaterial aufgrund des durch Sonnenenergie erzeugten Stromes keinen Cent mehr kostet.

Hauptargument für die meisten ambitionierten Outdoor-Brutzler ist aber bestimmt die Schnelligkeit: Anders als bei Kohlegrills ist ein Gasgrill sofort einsatzbereit. Die gewünschte Hitze ist bereits nach wenigen Minuten erreicht und das Grillvergnügen kann sogleich starten.

Das Grillen mit Holzkohle ist die ursprünglichste und klassischste Form des Grillens. Was für viele ein lästiges „Warten“ auf das Durchglühen der Kohlen ist, hat für viele Holzkohlegriller den Wert einer therapeutischen Entschleunigung. Das heißt im Detail zwei Bier trinken, den Anzündkamin anheizen, kurz in die Glut schauen, entschleunigen. Die Holzkohle oder Briketts in den Grill hineinschütten, das dritte Bier trinken und erst dann kann das Grillen beginnen.

Beim Holzkohlegrillen werden meiner Meinung nach auch die bratbedingten Veränderungen des Fleischs zum Teil einer Zeremonie. Man geht eine gemeinsame Reise mit den Lebensmitteln ein. Es ist beinahe ein Ritual. Man kann aber nicht leugnen, ob Gas oder Holzkohle, beide Grillmethoden haben ihre Anhänger. Es ist wie so oft eine regelrechte Glaubensfrage.

Während der Gasgrill dadurch punktet, dass er sauber und komfortabel ist und sich innerhalb weniger Minuten anheizen lässt, schwören viele Grillfans weiter auf den klassischen Holzkohlegrill, der durch Hitze, Glut und Feuer beeindruckt. Ihm wird nachgesagt, dass nur so beim Grillen das von vielen geliebte Raucharoma ins Fleisch einzieht. Ehrlicherweise muss man aber sagen, dass, wenn die Qualität des Grillguts passt, man bei Blindverkostungen fast keinen Unterschied bemerkt. Wenn es bei der Holzkohle nach Holzkohle schmeckt, dann ist es verkohlt und verbrannt und dann komme ich nicht zum Grillen, denn dann ist das Lebensmittel verhaut.

Vielleicht ein Faktum, dass viele beim Grillen mit Holzkohle nicht berücksichtigen: es gibt auch einen Deckel! Meist liegt dieser jedoch achtlos daneben, die Hitze im Grill ist zu hoch und man hat Schwierigkeiten mit den Temperaturzonen. Dadurch vergoldet man sein Steak nicht, sondern verkohlt es vielmehr. Regelt man aber mit Hilfe der Lüftungsschlitze und dem Deckel die Temperaturzonen, dann erzielt man mit dem Holzkohlegrill fantastische Ergebnisse. Auch wenn Holzkohlegrills von heute schon lange weit hochwertiger, vielseitiger und technisch ausgeklügelter sind als die Geräte unserer Eltern, sind sie auch bei gleicher Materialqualität und selbem Hersteller deutlich günstiger als ihre gasbetriebenen Pendants. Das Ersparte kann man direkt in Grillgut investieren.

Warum zu guter Letzt nach wie vor noch immer sehr viele Grillfans zu Holzkohlegrills greifen, hat vor allem einen Grund: Wir besitzen eine tiefe innere Prägung zu den Elementen Erde, Wasser, Luft und insbesondere Feuer. Grillen am Lagerfeuer oder am Kohlegrill ist Ausleben dieser Faszination in unserer heute doch sehr technisierten Welt. Bodenständig, ehrlich und etwas archaisch. Das Zischen im Ohr und der kräftige, rauchige Geschmack ist nach wie vor einzigartig. Der beliebte Allrounder raucht, qualmt und setzt unverkennbare „Duftmarken“.