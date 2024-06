Schoko-Erde

115 g weiche Butter

115 g Zucker

200 g Mehl (griffig)

25 g Kakaopulver

Butter, Mehl, Zucker und Kakaopulver vermengen und mit der Hand so lange kneten, bis sich ein kompakter Teig bildet. Den Teig auf ein mit Backpapier belegtes Blech bröseln. Das ganze bei 170 °C ca. 10 Minuten backen. Falls die Brösel zu grob geworden sind, mit der Hand noch etwas zerkleinern.

Kirschgel

200 g entsteinte Kirschen

400 ml Saft (vorzugsweise Kirschsaft)

Agar-Agar nach Bedarf (Richtwert pro Liter 10 g)

Zucker nach Bedarf

Die entsteinten Kirschen mit dem Saft und etwas Zucker weichkochen. Anschließend mit einem Stabmixer fein mixen und in einen Messbecher geben. Abmessen und je nach Menge entsprechend Agar-Agar hinzugeben. Das Ganze noch einmal aufkochen. Abkühlen lassen und über Nacht im Kühlschrank erstarren lassen. Am nächsten Tag alles mit einem Stabmixer fein mixen und durch ein feines Sieb streichen. Das Gel in einen Spritzsack geben und im Kühlschrank bis zur weiteren Verwendung lagern.

Luftkissen

4 Blätter Reispapier

Tauchen Sie zunächst das Reispapier in Wasser und legen Sie ein Blatt auf ein zweites. Streichen Sie alle Luftblasen zwischen den Reisblättern aus. Mit einem Pizzaroller das Ganze in Quadrate zu schneiden und auf ein Gitter aus dem Backrohr legen. Im vorgeheizten Ofen bei 180 °C Umluft für 4 Minuten backen, bis sie aufgehen. Mit einer heißen Nadel ein Loch in das Kissen brennen, mit Gel füllen, mit Minze garnieren und auf der Schoko-Erde servieren.