FSME & Co. Wie Sie eine Zecke richtig entfernen

Zecke © APA/DPA/Patrick Pleul

1. Wie gelangen Zecken auf den Menschen?

Zecken hüpfen weder auf ihre Opfer noch lassen sie sich von Bäumen fallen. Vielmehr lassen sie sich vom potenziellen Wirt „abstreifen“: Dafür klettern Zecken auf eine exponierte Stelle wie einen Grashalm oder einen Busch. Streift ein Wirt (Mensch oder Tier) an ihnen vorbei, krallen sie sich blitzartig fest und suchen sich dann einen geeigneten Platz, um zuzustechen.

2. Wo kommen Zecken vor?

Die häufigste Zecke in unseren Breiten ist der Gemeine Holzbock. Am wohlsten fühlt er sich an Orten mit stabiler Luftfeuchte, also vor allem in Wäldern. Zecken können aber auch in schattigen Wiesen, entlang der Waldränder und auch in Parkanlagen in der Stadt und in Gärten vorkommen. Um zu überleben, brauchen Zecken Blutnahrung.

Wie viele FSME-Erkrankungen gibt es? 89 FSME-Erkrankungen gab es im letzten Jahr in Österreich. Vor dem Start der Impfkampagne im Jahr 1981 waren es in Spitzenjahren bis zu 700 Viruserkrankungen. Das FSME-Virus kann zu einer Infektion des Gehirns und der Gehirnhäute führen.

3. Wo stechen Zecken am liebsten?

Für ihre Blutmahlzeit bevorzugen Zecken Körperstellen, an denen sie sich geschützt fühlen und die möglichst haarlos sind. Beliebte Stellen sind: Haaransatz, Ohren, Achseln, Ellenbeuge, Bauchnabel, Genitalbereich, Kniekehle oder der Hals. Es kann bis zu eine Stunde dauern, bis die Zecke die passende Stelle gefunden hat.

Welche Zecken kommen bei uns vor? 95 Prozent der Zeckenpopulation in Österreich macht der Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus) aus (siehe Bild).

4. Wie schützt man sich vor Zecken?

Lange, eng anliegende Kleidung kann vor Zecken schützen. Nach dem Aufenthalt in Wald oder Wiese sollte der Körper nach Zecken abgesucht werden. So kann man Zecken entdecken, noch bevor sie zugestochen haben. Vor allem Kinder nach dem Spielen gründlich untersuchen. Die getragene Kleidung mit 60 Grad waschen.

5. Wie entfernt man Zecken richtig?

Je länger eine Zecke am Menschen Blut saugt, desto größer ist das Risiko, dass Borrelien auf diesen übertragen werden. Daher sollte man Zecken so schnell wie möglich entfernen. Das gelingt am besten so: Mit einer spitzen Pinzette greift man die Zecke möglichst nahe an der Hautoberfläche, um die ganze Zecke zu erwischen. Nicht am vollgesogenen Körper zupacken! Die Zecke gerade und langsam aus der Haut ziehen. Auf keinen Fall sollte man die Zecke vor dem Entfernen mit Öl oder Klebstoff beträufeln - das würde nur zur Abgabe von mehr Speichel führen.