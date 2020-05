Facebook

Ob man gerne in den Garten geht oder mit dem Bike in den Wald fährt: Training an der frischen Luft bietet viele Vorteile. So kann man im Freien zum Beispiel Kraftübungen gut mit Laufeinheiten kombinieren. Eine von vielen Möglichkeiten für Outdoorsport ist ein Leitertraining. Beim Leitertraining gilt: Alle drei Übungen werden in fünf Durchgängen der Reihe nach ausgeübt. Bei jedem Durchgang werden mehr Wiederholungen gemacht als zuvor. Im ersten Durchgang wird Übung 1 einmal, Übung 2 zweimal und Übung drei dreimal wiederholt. Danach wird Übung 1 immer um eine, Übung 2 um zwei und Übung 3 um drei Wiederholungen erhöht. Im fünften und letzten Durchgang sind es somit fünf, zehn und 15 Wiederholungen für die einzelnen Übungen.