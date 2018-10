Essen, was das Herz begehrt

Wer Herz und Gefäße möglichst lange gesund erhalten will, kommt um eine bewusste Ernährung nicht herum. Auch eine gelassene und bewusste Lebensführung ist von entscheidender Bedeutung.

„Waldviertler Erdäpfelknödel“: Die Kombination „Kartoffeln mit Ei“ hat eine besonders gute biologische Wertigkeit des Eiweißes. Das enthaltene Eiweiß kann also sehr gut in körpereigenes Eiweiß umgewandelt werden © Lehmann

Das wichtigste Organ unseres Körpers schlägt bis zum 80. Lebensjahr mindestens drei Milliarden Mal und pumpt dabei rund 200 Millionen Liter Blut durch die Adern. Ohne Pause! Unser Lebensmotor braucht also gute Pflege, achtsamen Umgang und muss gut geschmiert sein. Kurz: das Herz verlangt nährstoffreiche, ausgewogene Kost, denn gesunde Ernährung ist ein wesentlicher Beitrag zur Vorbeugung von und Unterstützung bei bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Im Herz-Kreislauf-Zentrum Groß Gerungs (NÖ) hat man daher spezielle Gerichte für ein herzgesundes Leben entwickelt und diese im Buch „Herzgesund essen: 100 alltagstaugliche Rezepte“ aufgeschrieben. Die feine Auswahl der bewährten Rezepte in diesem Kochbuch basiert auf ausgewogener Mischkost mit einem hohen Anteil an pflanzlichen Lebensmitteln, ist arm an tierischen Fetten, gleichzeitig vollwertig und schmackhaft.

Mit hochwertigen Ölen und ballaststoffreichen Lebensmitteln, aber wenig Salz und Fleisch erlangt man demnach besonders nach einer Erkrankung neue Lebensqualität und Wohlbefinden.

Das Thema Öle bringt besonders spannende Erkenntnisse im aufschlussreichen Buch: Führt man, laut der Autoren, alle guten, wissenschaftlich belegten Hinweise hinsichtlich der Ölauswahl zusammen, ergibt sich heute eine Empfehlung für die Verwendung von Raps-, Oliven-, Walnuss- sowie Lein- und Leindotteröl. Linolsäurereiche Öle aus Sonnenblumen, Mais, Soja oder Disteln und daraus hergestellte Produkte wiederum sollten weniger eingesetzt werden.

„Rotwein“ ohne Alkohol: Rosmarin und Anis mit 750 ml heißem Wasser aufgießen. Sieben Minuten ziehen lassen. Das Rosmarin-Anis-Wasser durch ein feines Sieb gießen und auskühlen lassen. Den Auszug mit Traubensaft aufgießen und als Rotweinalternative genießen Foto © Lehmann

Herz- und Ernährungsexperten empfahlen ja lange Zeit, reichlich linolsäurehaltige Öle und daraus hergestellte Margarinesorten zu verwenden. Etwa Sonnenblumen-, Mais- und Weizenkeim sowie Distelöl. Man achtete insbesondere auf die Senkung des Gesamtcholesterins. Was einst Stand der Wissenschaft war, gilt heute aber als überholt: Geht es nach dem Buch „Herzgesund essen“ konnte mittlerweile gezeigt werden, dass eine hohe Zufuhr von Linolsäure auch das „gute“ HDL-Cholesterin senkt.

Eine vergleichbar starke cholesterinsenkende Wirkung haben Fette mit einem hohen Anteil an Ölsäure. Diese ist vor allem in Raps- und Olivenöl in hohen Mengen zu finden. Ölsäure senkt das „schlechte“ LDL-Cholesterin – das HDL-Cholesterin bleibt erhalten. Wie man ebenfalls nachlesen kann, gibt es bis dato rund 17.000 Studien zum Thema „Omega-3-Fettsäuren und ihre gesundheitliche Auswirkungen“. Neben den positiven Aspekten für das Herz- und Gefäßsystem zeigen sie auch zahlreiche andere Wirkungen auf, insbesondere bei entzündlichen Prozessen im Körper, wie sie beispielsweise bei Rheuma, Gicht oder Arthritis auftreten.

Eines ist jedoch auch klar: Nur eine richtige Ernährung allein ist zu wenig. Wenn man 30 Kilo Übergewicht mit sich herum trägt, schadet man dem Herzen sicher mehr als ein normalgewichtiger, sportlicher Mensch, der ab und zu einen Schweinsbraten geniesst. Erst in Kombination mit regelmäßiger Bewegung ist das Herz wirklich geschützt. Bewegung gilt als die Medizin des 21. Jahrhunderts. Umgekehrt gehört Bewegungsmangel weltweit zu den wichtigsten vermeidbaren Krankheits- und sogar Todesursachen. Wer etwas für seine brave, pausenlos arbeitende „Pumpe“ tun will, dem sei empfohlen, herzgesund zu essen, sich regelmäßig zu bewegen und zu entspannen.