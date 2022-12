Seit Tokio Hotel mit „Durch den Monsun“ Berühmtheit erlangten, tauchen die beiden Kaulitz-Zwillinge immer wieder in den Medien auf. Zuletzt macht der Ehemann von Heidi Klum – Tom Kaulitz – aber aufgrund seiner gesundheitlichen Beschwerden Schlagzeilen. Der Musiker leidet unter Cluster-Kopfschmerzen.

"Ich habe schlimme Cluster-Kopfschmerzperioden", sagte Tim Kaulitz im Podcast. Bereits seit vielen Jahren soll er an diesen Kopfschmerzattacken leiden. Diese treten sehr plötzlich auf, manchmal sogar mehrmals am Tag, erzählt er. Sein Bruder Bill sagte dazu im Podcast: "Wenn du das kriegst, sehe ich dir das sofort am Gesicht an. Das sieht aus, als wenn du einen Schlaganfall hast." Doch wobei handelt es sich bei Cluster-Kopfschmerzen überhaupt?

Zur Erkrankung

Bei Cluster-Kopfschmerzen kommt es zu häufigen und heftigen Kopfschmerzattacken. Diese sind immer einseitig – also an einer Seite des Kopfes lokalisiert, meist im Bereich der Augen. Von anderen Arten der Kopfschmerzen, wie Migräne oder Spannungskopfschmerzen, lässt sich der Cluster-Kopfschmerz durch seine Begleitsymptome unterscheiden. Dazu gehören tränende Augen, eine rinnende Nase, verkleinerte Pupillen und manchmal auch ein hängendes Augenlid auf der betreffenden Kopfseite.

Diese Art von Kopfschmerz tritt meist zu einer gewissen Zeit gehäuft auf – und dann folgt eine Phase, in der kaum Beschwerden auftreten. Im Gegensatz zu Migräne sind von Cluster-Kopfschmerzen Männer häufiger betroffen als Frauen. Eine Schmerzattacke dauert im Schnitt 15 Minuten bis drei Stunden. Bewegung, reiner Sauerstoff und bestimmte Medikamente können Linderung schaffen.

Cluster-Kopfschmerzen: Ursache unbekannt

Die Ursache für Cluster-Kopfschmerzen ist bisher nicht bekannt. Eine Hypothese unter Fachleuten ist, dass bei Betroffenen gewisse Bereiche des Gehirns überdurchschnittlich aktiv sind. Man geht auch davon aus, dass Cluster-Kopfschmerzen vererblich sein könnten. Ausgelöst wird eine Attacke durch sogenannte Trigger. Welcher Trigger beim Einzelnen die Attacke auslösen, ist verschieden. Mögliche Trigger sind Alkohol, diverse Medikamente, Gerüche und bestimmte Nahrungsmittel – wie etwa Käse.

Ist die Diagnose Cluster-Kopfschmerz gestellt, gilt es für die Betroffenen vor allem herauszufinden, welche Trigger bei ihnen den Kopfschmerz auslösen und diese dann im Alltag so gut wie möglich zu vermeiden.

Und Tom Kaulitz? In der neuen Folge des Podcast „Senf aus Hollywood“ wurde angesprochen, dass der Musiker derzeit immer wieder die Notaufnahme aufsuchen muss. Ob das mit seinen Kopfschmerzen zusammenhängt, bleibt allerdings unerwähnt.