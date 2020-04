Gesundheitslandesrätin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner trat am Mittwoch vor die Medien und gab einen Überblick zum aktuellen Status in Zeiten von Corona.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© ©helgebauer

Nachdem am Vormittag bereits Tourismus-Landesrat Sebastian Schuschnig mit Kärntenwerber Christian Kresse vor die Medien trat, gab es am Nachmittag die nächste Pressekonferenz des Landes Kärnten. Diesmal trat Gesundheits- und Sozialreferentin Beate Prettner in einer Pressekonferenz auf und gab eine aktuelle Statusmeldung über ihre Bereiche in Zeiten von Corona ab.