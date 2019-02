Facebook

Neue Wirkstoffe gegen Krebs werden in Studien meist nur mit einem einzigen anderen Mittel oder Placebo verglichen bzw. getestet, um die Wirksamkeit zu beweisen und die Marktzulassung zu erhalten. Welche Therapie gegen einen bestimmten Typ von Krebs am besten wirkt, ist unklar. Forscher stellten nun einen umfassenden Vergleich an und deckten dabei ungenütztes Potenzial bei Kombi-Therapien auf.

Wenn hormonproduzierende Zellen im Körper entarten, können sogenannte neuroendokrine Tumore entstehen. Die Häufigkeit dieser Krebserkrankungen nimmt zu, es gibt aber auch eine wachsende Zahl neuer Therapiemöglichkeiten. Welche davon am besten wirkt, ist jedoch unklar. Ein internationales Forscherteam führte nun eine Metaanalyse von 30 klinischen Studien mit fast 4.000 Patienten durch. Ziel war, die Wirksamkeit von 22 Medikamenten zu vergleichen und Anhaltspunkte für die bestmögliche Behandlung zu liefern. Für die Studie arbeiteten Forscher der Universitätsspitäler Genf, Bern und Basel, der Universitäten Genf und Bern mit kanadischen Kollegen und der Cochrane Stiftung zusammen.

In einer solchen Situation seien Metaanalysen von großem Wert, um Therapien indirekt miteinander zu vergleichen, die bisher nicht in direktem Vergleich standen, wurde Reto Kaderli von der Universität Bern am Donnerstag in einer Mitteilung zitiert. Eines der überraschendsten Resultate dieses Vergleichs sei die hohe - und oft unterschätzte - Wirksamkeit von kombinierten Medikamenten, so Kaderli. Davon berichtete das internationale Forschungsteam im Fachblatt "JAMA Oncology". "Genauso überrascht waren wir zu sehen, dass diese kombinierten Therapien in internationalen Empfehlungen von medizinischen Verbänden untervertreten sind", meinte Kaderli.

Auffällig sei, dass Studien zu Kombinationen von Medikamenten verschiedener Hersteller hauptsächlich von unabhängigen Forschern stammten, hieß es weiter. Und dass diese unabhängigen Studienresultate in den offiziellen Empfehlungen weniger berücksichtigt wurden als die Ergebnisse von Studien, die im Auftrag von Pharmaunternehmen stattfanden. Die Arbeit sei ein wichtiger Schritt auf der Suche nach der bestmöglichen Behandlung für Patientinnen und Patienten mit endokrinen Tumoren und zeige die Bedeutung von weiteren evidenzbasierten Studien, so Kaderli.