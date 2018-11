Facebook

Wenn sich die Krätzmilbe in der Haut eingräbt, kommt es zu einem fürchterlichen Jucken. Kratzen reizt die Haut zusätzlich © Fotolia/chajamp - stock.adobe.com

1. Was ist die Krätze und wie wird sie erkannt?

Die Krätze, medizinisch Skabies, ist eine ansteckende Erkrankung der Haut, die von der Krätzmilbe verursacht wird. „Dieser ganz starke Juckreiz, der vor allem nachts auftritt, ist das Hauptsymptom“, erklärt die Leiterin der Dermatologieambulanz an der LKH-Uniklinik Graz, Regina Fink-Puches. Die Krätzmilbe gräbt kleine Gänge in die Haut, wobei die Milbe selbst gar keine Symptome verursacht. „Es ist eine Immunantwort auf die Parasiten“, so die Dermatologin.