Aktuelle Studie: Auch Frauen mit Normalgewicht wollen weiter an Gewicht verlieren. Der Wunsch abzunehmen kann aber bei Frauen im mittleren und höheren Lebensalter mit einer schlechteren psychologischen Gesundheit einhergehen wie die Studie besagt.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Dauerhafter Abnehmwunsch kann sich negativ auswirken © (c) New Africa - stock.adobe.com

Mit dem eigenen Körper unzufrieden zu sein, kann negative Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Vor allem junge Frauen leiden unter ihrem oft falschen Selbstbild. Weniger gut untersucht ist aber, wie stark auch Frauen im mittleren Lebensalter und ältere Frauen darunter leiden. Die Unzufriedenheit mit dem eigenen Körper wird bei Frauen oft als "normal" empfunden.

Forscher aus der Schweiz rückten nun in einer Studie den Wunsch für Gewichtsabnahme bei Frauen mittleren und gehobenen Alters in den Fokus. Untersucht wurde, welche Zusammenhänge zwischen dem Wunsch abzunehmen, der Kalorienzufuhr und der psychologischen Gesundheit bei Frauen im mittleren Lebensalter (40 bis 59 Jahre) und Frauen im höheren Lebensalter (60 bis 80 Jahre) bestanden. Bei allen Frauen wurde der Body Mass Index (BMI) bestimmt, der eine Bewertung des Körpergewichts in die Kategorien Untergewicht, Normalgewicht, Übergewicht und Adipositas (krankhaftes Übergewicht) ermöglicht.

Das kam dabei heraus

Die Ergebnisse der Untersuchungen zeigten, dass bei Frauen beider Altersklassen der Wunsch zum Abnehmen vorhanden war. Selbst wenn die Frauen normalgewichtig waren, wünschten sie sich, Gewicht zu verlieren. Sie nahmen weniger Kalorien und Protein am Tag zu sich als Frauen, die keine Gewichtsabnahme anstrebten. Zudem zeigten sie Anzeichen von Depressionen und eine verminderte Lebensqualität. Ähnlich ungünstige Effekte auf die psychologische Gesundheit konnten auch bei Frauen gesehen werden, die übergewichtig und adipös waren und sich eine Gewichtsabnahme wünschten.

Diese Ergebnisse so schließt man, deuten darauf hin, dass der Wunsch abzunehmen bei Frauen mittleren und gehobenen Alters mit einer schlechteren psychologischen Gesundheit zusammenhängen könnte. Dies betraf normalgewichtige, übergewichtige und adipöse Frauen. In Zukunft könnte die Frage nach dem Wunsch für eine Gewichtsabnahme ein wichtiger Indikator für die psychische Gesundheit von Frauen darstellen.