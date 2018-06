Facebook

Schon die alten Ägypter wußten: Wer krank ist, solle in den Garten gehen. © (c) bobex73 - stock.adobe.com

Die Beschäftigung mit dem Garten heilt zwar keine schweren Krankheiten, aber sie macht alles ein bisschen erträglicher: körperlich und seelisch. Das steht wohl außer Frage. „Gärtnern, die Arbeit im Garten als gesundheitsfördernde Maßnahme ist historisch schon lange belegt, schon in alten Aufzeichnungen aus Ägypten findet sich der Rat, wer krank ist, solle in den Garten gehen“, sagt Birgit Steininger, Leiterin des Lehrgangs Gartentherapie, einer Kooperation der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik mit der Donauuniversität Krems.

Der Begriff „Gartentherapie“ (bzw. Horticultural Therapy) entstand in 1950er-Jahren in den USA und kam aus dem Bereich der Ergotherapie. Österreich war 2006 das erste Land im deutschsprachigen Raum, das eine universitäre Ausbildung in dem Bereich anbot – als Zusatzausbildung für unterschiedliche Berufsgruppen. „Mit diesem Angebot sind wir hier bis heute konkurrenzlos“, sagt Steininger.

