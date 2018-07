Was Sie schon immer über Sex wissen wollten, sich aber nie zu fragen getraut haben. Diesmal: Wie man trotz Sensibilitätsstörung Sex haben kann.

Kein Sex? © (c) Paolese - Fotolia

Ich wende mich heute mit einem großen Anliegen an Sie. Ich bin 24 Jahre alt und hatte noch nie Sex mit einer Frau. Mit 15 Jahren hatte ich einen Unfall, bei dem ich mir einen Bruch des neunten Brustwirbels zuzog. Seither habe ich eine inkomplette Querschnittlähmung und eine Blasenentleerungsstörung sowie häufig Schmerzen. Ich kann wieder gehen und meine Blase gut entleeren, aber geblieben ist eine Störung meines Berührungsempfindens ab der Brustwirbelsäule. Wenn ich versuche, zu masturbieren, spüre ich zwar die Berührung, es erregt mich aber nicht richtig und mein Penis wird nur halbsteif, einen Samenerguss habe ich schon. Ich schäme mich so! Daher habe ich auch noch nie eine Freundin gehabt – und ich wünsche mir so sehr, Sex haben zu können!

Doris Köpp ©

Sexualmedizinerin Doris Köpp antwortet:

Sie haben aufgrund Ihres Unfalls offensichtlich eine Sensibilitätsstörung entwickelt, die auch Ihren Genitalbereich betrifft. Dadurch empfinden Sie natürlich Berührungen anders. Außerdem hatten Sie den Unfall genau in einem Alter, in dem Sie Ihre Sexualität gerade entdeckt haben – und plötzlich ist alles anders und sehr kompliziert!

Das heißt: Ihr Körper, Ihr sexuelles Empfinden ist verändert – und Sie müssen beginnen, sich neu kennenzulernen. Versuchen Sie herauszufinden, welche Berührungen angenehm und welche erregend sind. Vielleicht ist auch die Nervenversorgung, die für eine Erektion notwendig ist, betroffen. Dafür gibt es aber sehr gute Hilfsmittel, die Ihnen zu einer sicheren Erektion verhelfen können – am besten Sie lassen sich bei einem geschulten Sexualmediziner beraten.

Info Doris Köpp arbeitet als Sexualmedizinerin in Graz in der Praxis Sexmed.

Informationen: www.sexmed.at