Wenn die Mutter-Kind-Symbiose negative Auswirkungen hat © (c) motortion - stock.adobe.com

Die Frage: Wie ist es möglich, dass ich als 36-Jähriger immer noch panisch reagiere, wenn ich das Gefühl habe, meine Freundin will sich trennen? Ich fühle mich fast wie in meiner Kindheit, wenn meine Mutter abgereist ist.



Die Antwort: Die frühe Mutter-Kind-Beziehung ist auch unser Grundmuster für Liebe. Wenn wir uns verlieben, haben wir mit unserem Liebespartner ähnliche Empfindungen und Reaktionen, wie wir sie in unserer frühen Kindheit erlebt haben. Natürlich ist eine reife Liebesbeziehung viel reicher, nachhaltiger und komplexer als die frühe Mutter-Kind-Beziehung. Sexualität, Verstand und vieles andere mehr kommen noch hinzu. Aber die Liebe zwischen Mutter und Kind bildet die tiefste Basis für jede Liebesbeziehung im Erwachsenenalter. Deshalb auch die Seligkeit, die wir empfinden, wenn wir glücklich lieben.