Schauspielerin Katharina Straßer ist in einem Theaterhaus in Innsbruck aufgewachsen – was sie daran heute vermisst.

Katharina Straßer: "Meine Mama sagt immer, dass ich ein sehr pflegeleichtes Kind und ein pflegeleichter Teenager war" © ORF

Aufgewachsen bin ich in Innsbruck, in einer sehr kleinen Wohnung. Wir haben uns drei Zimmer zu viert geteilt. Die Wohnung befand sich in einem Haus des Tiroler Landestheaters, die Wohnungen waren an die Künstler vermietet. Ich erinnere mich daran, dass es immer sehr bunt war: gegenüber haben die Balletttänzer gewohnt, daneben die Musiker vom Orchester und über uns die Sänger. Am Nachmittag, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht oder gelernt habe, haben sich die Sänger immer eingesungen. Unter den Kindern war man befreundet. Es gab auch einen Hof. Ich war ein typisches Hofkind: heimkommen, Schultasche in die Ecke werfen und runter in den Hof.

