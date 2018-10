Facebook

DIE FRAGE: Ich brauche Ihre Erfahrung, um zu wissen, ob ich nicht einen groben Fehler mache. Ich bin seit 15 Jahren verheiratet und per Zufall draufgekommen, dass mein Mann mich schon länger betrügt. Im ersten Moment wollte ich einfach alles hinschmeißen und gehen. Jetzt aber frage ich mich, was denn sein Motiv war, das zu tun. Ich möchte ihn verstehen und dadurch vielleicht eine neue Basis für eine gemeinsame Zukunft finden. Einfach so zu tun, als ob nichts geschehen wäre, geht nicht. Aber auch nicht, so zu tun, als ob uns all die Jahre nichts verbunden hätte. Schaffen es Paare, danach so zueinanderzufinden, dass sie einander wieder ver-trauen und lieben können? Meine Freundinnen raten mir alle davon ab zu

bleiben.