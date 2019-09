Gegen Schlankheitskult Eine Modenschau der anderen Art

Bereits zum dritten Mal fand in Paris ein Defilee aus der Reihe der "Body Positive"-Schauen statt. Models von unterschiedlicher Hautfarbe, Größe und Körperbau defilierten in der Nähe des Centre Pompidou, um gegen Schlankheitswahn zu demonstrieren.

© APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

Eine Modenschau der besonderen Art hat am Sonntag Paris erlebt. Hunderte Models bewusst unterschiedlicher Statur defilierten in der französischen Hauptstadt - und setzten so ein Zeichen gegen die Fixierung auf angebliche Idealmaße in der Mode und der Werbung. Und auch beim Alter regierte bei der "Body Positive"-Schau der Unterschied: Die Teilnehmer waren zwischen 18 und 65 Jahre alt.

Die Modenschau fand in der Nähe des Centre Pompidou im Zentrum von Paris statt. Die weiblichen und männlichen Models hatten unterschiedliche Hautfarbe, unterschiedliche Größe und einen unterschiedlichen Körperbau. Hunderte Zuschauer, darunter viele Touristen, applaudierten und jubelten den Models zu.

Foto © APA/AFP/STEPHANE DE SAKUTIN

"Die ganze Welt braucht diese Bewegung", sagte die Flugbegleiterin Georgia Stein. Die Deutsch-Französin ist die Initiatorin der "Body Positive"-Schauen in Paris, mit denen der Schlankheitskult angeprangert werden soll, der viele Frauen leiden lasse. Das Defilee fand bereits zum dritten Mal statt.