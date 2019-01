Reisebüro muss zahlen Unerlaubte Nutzung von Fotos der David-Statue: Hohe Strafen

Akademie in Florenz kassierte 50.000 Euro von Reisebüro.

© frenta - Fotolia

Wegen unerlaubter Nutzung von Bildern der David-Statue von Michelangelo zu kommerziellen Zwecken hat die Galleria dell'Accademia in Florenz, unter deren Obhut das Renaissance-Meisterwerk steht, Strafgelder in Höhe von 50.000 Euro erhalten. Dies berichtete die Direktorin der Galleria

dell'Accademia, Cecilie Hollberg, laut Medienangaben.

In ganz Europa ist die Nutzung von Bildern der David-Statue

verboten, hatte ein Gericht in Florenz 2017 beschlossen. Lediglich

mit der Genehmigung der Galleria dell'Accademia dürfen die Bilder

der weißen Marmorstatue verwendet werden. "Dieser Gerichtsbeschluss

ist europaweit einmalig und wird auch von anderen europäischen

Ländern unter die Lupe genommen", so Hollberg.

Das Gericht in Florenz hatte eine Klage des italienischen Staates

gegen ein Reisebüro angestrengt, das außerhalb der Galleria

dell'Accademia Eintrittskarten zu einem überhöhten Preis für das

Museum verkaufte. Um für ihre Karten zu werben, hatte das Reisebüro

auf ihren Flyern ein Bild des Davids gedruckt. Die Richter stellten

eine Verletzung des Copyrights für die David-Bilder fest.