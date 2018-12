Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Collage KK(2), Alexander Danner

Sandra Hochfellner (23),

ÖBB-Zugbegleiterin.

"Ich freue mich schon sehr auf meinen Weihnachtsdienst, ich fahre eine Rundreise – Salzburg, Linz, St. Pölten, Wien und Graz. Dienstbeginn ist um 4.57 Uhr, Dienstende um 18.47 Uhr in Graz. Da ich keine Kinder zu Hause habe, mache ich diesen Dienst am Heiligen Abend eigentlich sehr gerne. Das Feiern mit der Familie hole ich einfach am 26. Dezember nach. Der Dienst am 24. Dezember ist total entspannt. Die Leute fahren alle heim, um ihre Familie zu besuchen, alle sind gut drauf und jeder wünscht einem „Frohe Weihnachten“. Ich habe im Vorjahr schon am 24. Dezember im Nahverkehr bei den S-Bahnen gearbeitet, da waren die Leute zwar nicht so vollbepackt mit Geschenken und Gepäck. Aber ich kann mir vorstellen, dass das heuer im Fernverkehr anders aussieht.