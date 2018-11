Um zu zeigen, was sie vom Schönheitsideal in ihrer Heimat halten, zerstören immer mehr Südkoreanerinnen Lippenstift, Foundation und Lidschatten. Sie wollen sich damit gegen die männlich dominierte Gesellschaft, in der das Äußere einen extrem hohen Stellenwert hat, auflehnen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Junge Frauen, die ihre Lidschatten-Paletten zerschmettern, Foundation-Tuben zerschneiden, Kajal-Stifte zerbrechen - und davon Bilder und Videos in sozialen Netzwerken posten sowie hochladen. Die aktuelle Zerstörungswut vieler Südkoreanerinnen hat einen triftigen Grund. Sie lehnen sich damit gegen das nationale Schönheitsideal auf, das sie ihrer Meinung nach in ein viel zu enges Korsett zwinge. Die aktuelle Bewegung läuft unter "#escapethecorset".

Südkorea gilt als extrem männlich dominiertes Land, in dem Frauen lediglich Aufputz sind. Im Global Gender Gap Report, der aufzeigt, wie es in einem Land um die Gleichberechtigung von Mann und Frau bestellt ist, rangiert Südkorea auf Platz 116 von 144.

Eine von drei Frauen ist operiert

Will man seine Chancen auf dem Arbeits-, aber auch Heiratsmarkt erhöhen, schafft man das vor allem durch sein Aussehen. Diese Tatsache bleibt nicht ohne Folgen: Südkoreanerinnen gelten als Weltmeisterinnen der Schönheitsoperationen. In keinem anderen Land unterziehen sich prozentuell betrachtet mehr Frauen aus rein optischen Gründen einer Operation. In der Altersspanne von 19 bis 29 Jahren trifft das auf eine von drei Frauen zu.

Aber auch in die tägliche Schönheitspflege investieren die Frauen viel Zeit und Geld. "K-Beauty" gehört zu den aufwändigsten Schönheitsritualen der Welt. Oftmals umfasst alleine die Gesichtspflege zehn Stufen und verschlingt zwei bis drei Stunden pro Tag. Danach ist das Gesicht überhaupt erst einmal bereit für das Make-up.

Ungeschminkt protestieren

Was in Südkorea bis vor Kurzem undenkbar gewesen wäre: Immer mehr Frauen gehen gegen diese Fixierung auf das Äußere an und dafür auf die Straße - und das noch dazu sehr oft ungeschminkt.

Das Paradoxe daran: "K-Beauty", die Kunst, seine Haut in unendlich vielen Schichten und Schritten zu pflegen, ist seit ein bis zwei Jahren auch in Europa und Nordamerika ein großes Schönheitsthema - während die Südkoreanerinnen selbst dieses Korsett ablegen möchten.