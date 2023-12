Das gibt‘s nur in New York: Ein neuer Park auf dem Bauschutt des einstmals größten Hochhauses der Welt. Nachdem das World Trade Center am 11. September 2001 dem Anschlag zum Opfer gefallen war, ließ die Stadtverwaltung die Brocken, darunter sogar Spuren verbrannter menschlicher Überreste, auf die größte städtische Deponie der Stadt bringen, die den makaber wirkenden Namen „Fresh Kills“ hat. Wobei „Kills“ nichts mit Töten zu tun hat, das Wort kommt von dem holländischen „Kille“, das „Bach“ bedeutet.