Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hier sind Sie richtig © Im Team Theater

29. bis 31. März 2019:

Dreimal Komödie: In Seiersberg-Pirka, in Hatzendorf und in Wundschuh wird heute zur Premiere geladen. Lachen garantiert! Vier Frauen unter einem Dach – und alle suchen per Annonce den „Richtigen“: Der ehemalige Bühnenstar Georgette sucht einen Mieter, Malerin Jacqueline ein Modell, Musikerin Janine einen Klavierschüler und Dienstmädchen Marie einen Ehemann. Die Interessenten lassen auch nicht lange auf sich warten. Doch weil keine von den Annoncen der anderen weiß, kommt es zu einer Kette von Verwechslungen, wobei die Damen in Verzweiflung und die Bewerber in teilweise äußerst peinliche Situationen geraten ... Das Im Team Theater erzählt in Marc Camolettis Komödie „Hier sind Sie richtig“ davon.

Michael Cooneys aberwitzige Verwechslungs- und Verwandlungskomödie „Cash – und ewig rauschen die Gelder“ steht beim Theater in Hatzendorf ab heute auf dem Spielplan.

Und die Dorfkomödianten in Wundschuh zeigen „Modenschau im Ochsenstall“ von Jonas Jetten.

KUSS-Halle, Seiersberg. 29. und 30. 3., 19.30 Uhr. Tel. 0664-49 47 460

GH Kraxner, Hatzendorf. 29., 30. 3., 19.30 Uhr und 31. 3., 18 Uhr. Tel. 0664-960 57 32

Theater in Wundschuh. 29., 30. 3., 19.30 Uhr und 31. 3., 17 Uhr. Tel. 0677-622 89 489

29. März 2019:

Pointierte Wortschlacht und irrationale Gefühle. In Ulrike Haidachers Soloprogramm „Aus Liebe“ geht es um alte Partydeko, köstliche Fleischwalzen und die Poesie der menschlichen Jauche. Und um Liebe zum Fremden und Hass zum Eigenen.

Theatercafé, Mandellstraße 11, Graz. 29. 3., 20 Uhr. Tel. (0316) 82 53 65





Ulrike Haidacher Foto © Gabriel Rizar

29. bis 31. März 2019:

„Sound Everest Winterfestival". Drei Tage mit 26 Acts auf sechs Bühnen: Das ist das „Sound Everest Winterfestival“ am Hauser Kaibling. Mit dabei: Sido (Bild), Krautschädl, Mono & Nikitaman, Moop Mama, die Wüdara Musi, Viera Blech u. a. Am Sonntag ist Frühschoppen.

Hauser Kaibling, Haus im Ennstal. 29. bis 31. 3.





Sido Foto © Murat Aslan

29. März 2019:

Ein Brückenschlag von Lyrik zu Spoken Word. Bei „Slammer.Dichter.Weiter“ sind Poetry Slammerinnen aufgefordert, auf Dichtung aus dem 20./21. Jahrhundert zu reagieren. Als Antwort, Übersetzung, Fortsetzung. Diesmal: Anna Hader und Florian Supé.

Kulturzentrum bei den Minoriten, Graz. 29. 3., 18 Uhr. Tel. (0316) 71 11 33-31





Anna Hader Foto © Katharina Frauenberger

29. März 2019:

Von Sopraninos bis zur Subkontrabassflöte. Studentinnen der Kunstuniversität Graz laden mit Blockflöten zur musikalischen Zeitreise. Sie erzählen musikalische Geschichten und produzieren Klänge zum Lauschen, Staunen, Genießen und Tanzen. Außerdem darf man die eigene Blockflöte mitbringen.

Florentinersaal, Graz. 29.3., 17 Uhr. Tel. 0664-821 62 88

Blockflöte! Foto © Johannes Gellner

30. März 2019:

Saisoneröffnung auf der Riegersburg. Die Highlights des Openings: Genussmeile, Burgführungen mit Günther Maierhofer, Ritterschaukämpfe, Kinderprogramm (Führungen, Alpakas), Bogenschießen, Klettern am Leopoldsteig, Greifvogelwarte, Radio Steiermark Wurlitzer live u. a.

Riegersburg. 30. 3., ab 12 Uhr. riegersburg.com

Die Riegersburg Foto © KK

29. und 30. März und 1. April 2019:

Mally spielt. Pollanz liest. Musiker Oliver Mally und Autor Wolfgang Pollanz, zwei Meister ihres Genres, gestalten mit Texten und Songs einen dichten Abend im Zeichen von Bob Dylan. Im Rahmen dieses Projekts wird die von Pollanz herausgegebene Vinyl-LP „Mally Plays Dylan“ (pumpkinrecords) präsentiert. Dazu gibt es Texte rund um Meister Dylan.

Kulturkeller Kalsdorf. 29. 3., 20 Uhr.

Feuerwehrmuseum Groß St. Florian. 30. 3., 19 Uhr.

Tube’s, Graz. 1. 4., 20 Uhr. Tel. 0676-428 57 22

Wolfgang Pollanz und Oliver Mally Foto © Christian Koschar

30. März 2019:

Frauen-Grätzelspaziergang. Brigitte Dorfer führt zu „Frauen-Orten“ in Geidorf: Mit dabei sind Heidrun Primas, die von Elga Maly, einer Begründerin des Forum Stadtpark, berichtet und Gudrun Danzer, die mehr von der Künstlerinnen-Dynastie Holzhausen-Martiny-Merems weiß.

Treffpunkt: Uni-Hauptgebäude, Graz. 30. 3., 10 Uhr. Tel. 0699-10 69 62 26

Frauen-Grätzelspaziergang Foto © KK

Ab 30. März 2019:

Das Performance-Duo Julalena lädt zur Premiere seiner Laufhaus-Dokumentation „Frau Shakira“. "Zwei Wochen nach der Derniere unserer Laufhausperformance führen wir uns schon wieder auf“, sagen Julalena. Und weiter: „Unsere Scheinwerfer strahlen noch in rotem Licht. Wir bleiben für eine weitere Arbeit im Milieu. ‘Frau Shakira’ ist eine Laufhausdokumentation, die kleine aber brisante Performance im Anschluss an unsere große Produktion im Colosseum“. Spielort ist das Domina Studio von Shakira im Casa Trieste, Thema ist – nach persönlicher Recherche – Ort und Business. Diesmal ist man außerdem zu dritt, denn die amtierende Domina Shakira führt selbst durch ihr Reich.

„Dabei gelingt Lena Westphal und Jula Zangger Erstaunliches: Sie verbinden Leichtigkeit mit Präzision, sind hochprofessionell, nehmen ihre Arbeit ernst, ohne je todernst zu sein“, lobte die Kleine Zeitung die letzte Produktion und sprach von einem „grandiosen Abend“.

Casa Trieste, Triesterstraße 394, Graz. Premiere: 30. 3., 20 Uhr (Weitere Termine: 4. bis 6., 11. bis 13. 4.). Tel. 0664 50 66 786





Julalena Foto © Julalena

Täglich, ab 30.März 2019:

„Stift Rein und die Habsburger“. Zum 500. Todestag von Kaiser Maximilian ist die Ausstellung „Stift Rein und die Habsburger“ zu sehen. Eine Besonderheit ist dabei eine Erstausgabe des von Maximilian verfassten Ritterromans „Theuerdank“ und das Grab von Herzog Ernst dem Eisernen.

Stift Rein. Führung: Täglich, 10.30 und 13.30 Uhr. Tel. (03124) 51 6 21





Das Grab von Herzog Ernst Foto © August Janisch

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.