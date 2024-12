Sollte im Jahr 2024 ein Duell zwischen Kommunismus versus Kapitalismus ausgerufen werden? „Das findet zumindest das Forum Stadtpark“, eröffnete Moderatorin Pia Hierzegger vielsagend das, was ein opulenter Showabend in der junggebliebenen Kulturinstitution werden sollte. Die großen Ideologien, vier Champions, Lametta und in der Pause kein Geringerer als Titus Probst. Hierzegger selbst drehte im Wettstreit der Gesellschaftsformation eifrig an der Eieruhr, fühlte sich wie Petra Filzmaier und gab zwischen den mitreißenden Glitzerlichtgestalten Victoria Fux und Markus Waitschacher die routinierte Abendunterhalterin.

Was folgte, hatte der Ordnung nach Duellcharakter. Hier die Kapitalisten, repräsentiert von den Universitätsprofessoren Thomas Krautzer und Manfred Prisching, dort die Kommunisten mit Lisa Mittendrein von Attac und dem Arzt Hans Peter Meister. Die vier ließen Spielchen über sich ergehen („Wer hat‘s gesagt?“ bis „Der heiße Stuhl“), stets bemüht, ideologische Punkte einzufahren. Das vorab intendierte Augenzwinkern der Organisatoren ging im Ernst der Lage unter: Vor den Augen von Stadtrat Günter Riegler ging es um viel, vielleicht die Welt. Freilich, das Duell war dennoch eher ein Neben-als ein Gegeneinander, diskutiert wurde freigiebig zwischen Utopie und historischer Realität und – notorisch abschweifend – meistens aneinander vorbei. Weshalb Juror Ilija Trojanow in der Analyse zum treffenden Schluss kam, dass der Konfrontation die gemeinsame Basis fehlte.

Klarer Punktesieger – schon vor Beginn

Intellektuell und emotional erfrischend war dennoch, was den 150 Anwesenden und den Zusehenden im Livestream geboten wurde. Zweieinhalb Stunden zwischen politischem Aktivismus und akademischem Kurzvortrag, ergänzt um Unterhaltungselemente. Dass die unter den Zuschauern ausgeteilten Kommunisten- und Kapitalisten-Fähnchen meist ungenutzt unter den Sesseln blieben, sagt etwas über öffentliche politische Deklarationen in der Gegenwart aus. Die eigene Meinung gab das Publikum lieber anonym ab und bestätigt damit einen beachtlichen Bias im Publikum: Am Ende sahen 92 Personen den Kommunismus als Sieger des Abends, zwölf den Kapitalismus. Tröstlich für Letzteren: Das Ergebnis ist nur wenig schlechter als jenes von der Abstimmung vor der Show.