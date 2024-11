Schon Ethan Hawke und Julie Delpy turtelten einst in „Before Sunrise“ u.a. in diesem Wiener Grätzel. Nun haben es Iris Berben und Heiner Lauterbach getan – vor der Kamera. Sie drehten in Wien gemeinsam rund um die Albertina die Komödie „Very Best Ager“. Lauterbach verkörpert einen mürrischen Witwer, der sich die Zeit damit vertreibt, Restaurantbewertungen zu schreiben. Als er seine Jugendliebe – eine Kunstprofessorin – wieder trifft, ändert das einiges. In die weibliche Titelrolle schlüpft Star-Schauspielerin Berben. Regie bei der romantischen Komödie der Graf Filmproduktion führt Marc Rothemund.

Nebst Albertina wurde auch der Donaukanal und das Cafe Alt Wien zum Schauplatz.

Kamen sich bei dem Streifzug durch Wien näher: Julie Delpy und Ethan Hawke in „Before Sunrise“ © Imago

Wien als Kulisse für Kino, Streaming und Film brummt dank des heimischen Fördersystems. Erst Anfang des Jahres drehte der britische Starregisseur Guy Ritchie mit Oscarpreisträgerin Natalie Portman sowie den US-Schauspielenden John Krasinski und Eiza González in der Nationalbibliothek, am Heldenplatz, am Schwarzenbergplatz, im Hotel Imperial und sogar in Wiens Kanalisation. Nach den Netflix-Serien „The Recruit“ (2022) und „Crooks“ (seit 4. April) war das Action-Adventure „Fountain of Youth“ bereits die dritte durch das Vienna Film Incentive geförderte Produktion.