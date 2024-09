Saisonstart im Burgtheater, und der Beginn einer neuen Direktion noch dazu. Das muss krachen, folgerichtig hat Burg-Chef Stefan Bachmann die Regisseurin Karin Henkel mit einer Inszenierung des Stücks der Stücke beauftragt: Shakespeares „Hamlet“. Die vielfach preisgekrönte Künstlerin, zuletzt bei den Salzburger Festspielen 2021 für eine verwegene Version des „Richard III.“ (Richard the Kid & the King“) gefeiert, steht für ein psychologisches Theater, das sich von Originaltext- und -handlung mitunter wegbewegt, um seinen Themen Wucht zu geben. Unvermeidlich ruft derlei am Premierenabend einen lautstarken Verteidiger des Originals auf den Plan: „True Shakespeare!“ höhnt er vom Balkon, als Hamlet am Ende seine Mutter Gertrud per Genickschlag niederstreckt.

So steht das natürlich nicht bei Shakespeare (da stirbt Gertrud an vergiftetem Wein). Aber der Vorlage des Dichters wird Henkel mit dieser Inszenierung jedenfalls gerecht: Ihr „Hamlet“ ist eine zwar zwischen anmutigem O-Ton und sägerauer Alltagssprache oszillierende, aber letztlich schlüssige Meditation über Schuld und Rache, Wahn und Zweifel. Der junge Dänenprinz Hamlet sieht sich in dem Werk vom Geist seines ermordeten Vaters zur Vergeltung gedrängt: Sein Onkel, der mittlerweile den Thron an sich gerafft und Hamlets Mutter geheiratet hat, soll der Mörder sein, Hamlet gibt sich als wahnsinnig aus, um die Hintergründe der Tat zu erfahren und seine Rache vorzubereiten, verheddert sich jedoch in Zweifeln an Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit des Prinzips von „Mord um Mord, Schuld um Schuld“.

Koloss des Theaters

Die Rolle selbst zählt zu den Kolossen des Theaters, sich an ihren inneren Spannungen, ihren zahlreichen Monologen abzuarbeiten, blieb lange den profundesten Darstellern (und mittlerweile auch Darstellerinnen) vorbehalten. An der Burg spielte zuletzt August Diehl 2013 die Figur; Henkel aber vertraut sie nun keinem Einzelnen an, sie stellt insgesamt fünf Schauspielerinnen und Schauspieler auf die Bühne: Alexander Angeletta, Benny Claessens, Katharina Lorenz, Maria-Luise Stockinger und Tim Werth, die unterschiedliche Facetten der Figur zu spielen haben, immer wieder auch im Gespräch miteinander.

Die stärkste Präsenz gesteht Henkel dabei Lorenz zu, die nuanciert den deprimierten Grübler in der Gewaltspirale gibt, und Claessens, der mit hinreißendem Maximalismus Hamlet als verletztes Kind verkörpert. Ihnen gegenüber stehen Michael Maertens als König Claudius und Kate Strong als Königin Gertrud, beide Figuren sind knapp an der Grenze zur Karikatur angelegt, doch kippt ihre Komik ins abgründig Grausige, wenn sie gemeinsam Ophelia (Marie-Luise Stockinger) ertränken. Die ließ Shakespeare noch im Off ertrinken. Hier verweigert sie die Opferrolle, und Henkel gönnt ihr zumindest einen Tod auf offener Bühne.

Alle spielen allen etwas vor

Insgesamt sorgt es für saftiges, hinreißendes Schauspielertheater, wenn sich, eine nach der anderen, aus nur sieben Darstellenden eine Vielzahl an Figuren herausschält, die Nebenhandlungen und Intrigen des Stücks bevölkern; durchwegs auf offener Bühne, denn zum Leitmotiv ihrer Inszenierung macht Henkel die Verstellungen und Verwandlungen der Handlungsträger zum Zweck gegenseitiger Entlarvung. Alle belauern und beobachten einander. Alle spielen allen etwas vor. Auch die Bühnensituation selbst wird immer wieder ausgestellt: Eine „korrekte, verständliche Ausdrucksweise“ fordert Maertens da einmal von seinen Mitspielern ein, mehr „künstliche Natürlichkeit“. Und überhaupt sollten sie bitte nicht so poltern: nicht unkomisch, wenn sich die Suada an zwei Dutzend Leintuch-Gespenster richtet.

Illusion, Irreführung, Lüge; fingierte, unscharfe, strittige Identitäten, Persönlichkeitsspaltung: Zweieinhalb Stunden lang wird man Zeuge eines so raffinierten wie unterhaltsamen Ringelreigens der Täuschungsmanöver, eines Psychodramas um Schuld und Sühne, gekleidet in die starken, einfachen Bilder von Bühnenbildnerin Katrin Brack: über drei schräggestellten Bühnenscheiben leuchten da bunt colorierte Pappwolken; die akustische Bebilderung besorgt das Musikerduo Vogel & Kürstner mit ominösen Ambientklängen. Es fließt viel Theaterblut aus PET-Flaschen, und am Ende hinterlässt das Vatergebot der Vergeltung Leichenberge, der Rest ist, wie immer: Schweigen. Bei aller Shakespeare-Überschreibung bleibt Henkel also letztlich nah am Original. Langer Applaus.