Die oberösterreichische Indie-Rockband Bipolar Feminin steht als erster Gewinner bei den diesjährigen Amadeus Austrian Music Awards fest: Das Quartett, das vergangenes Jahr sein Debütalbum „Ein fragiles System“ veröffentlicht hat, darf sich über den FM4-Award freuen. Die Gruppe setzte sich bei der Online-Abstimmung der Hörer des ORF-Radios gegen Anda Morts, Bibiza, Eli Preiss und Leftovers durch, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde.

Die Überreichung der Trophäe findet bei der großen Amadeus-Gala am 26. April im Wiener Volkstheater statt. Insgesamt werden die Preise in 14 Kategorien verliehen, wobei Rapper Bibiza mit nun fünf Gewinnchancen - u.a. in der Kategorie Album des Jahres für „Wiener Schickeria“ - als Favorit in den Abend geht. Ihm auf den Fersen sind Wanda und Josh. mit jeweils drei Nominierungen. Durch die Gala, die von ORF 1 live-zeitversetzt übertragen wird, führen Nina Hochrainer und Philipp Hansa.