Die Statuetten sind poliert, die Stars aufgemascherlt: In der Nacht von Sonntag auf Montag werden in Hollywood die 96. Oscars verliehen. Als Topfavorit geht das Biopic „Oppenheimer“ von Christopher Nolan mit 13 Nennungen ins Rennen - gefolgt von Yorgos Lanthimos‘ Frankenstein-Paraphrase „Poor Things“ mit 11 Nominierungen. Wer wird am Ende gewinnen? Seien Sie live hier bei der Nacht der Nächte dabei.