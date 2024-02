ORF-Generaldirektor Roland Weißmann hat die multimedialen Ressortleitungen der ORF-Information bestellt, die alle bereits morgen ihr Amt antreten. Die Innenpolitik übernimmt Klaus Webhofer (56), interimistischer Ressortleiter Innenpolitik der Hörfunk-Information, regelmäßiger Interviewer der Ö1-Samstag-Reihe „Im Journal zu Gast“ und Moderator von „Klartext“ im ORF RadioKulturhaus. Die zuletzt im Analyse-Team der ZIB arbeitende einstige Frankreich-Korrespondentin Kristina Temel-Stiller (43) wird Wirtschaftsressortleiterin. Johannes Marlovits (53), seit November 2021 interimistischer Chef der TV-Außenpolitik, ist künftig multimedial für Außenpolitik und EU verantwortlich. Claudia Lahnsteiner (52), ab 2019 Ressortleiterin TV-Chronik und stellvertretende Chefredakteurin, leitet die Chronik, der Meteorologe Daniel Zeinlinger (45), seit 2022 interimistischer Leiter der Wetterredaktion der Radio-Information, das Wetter. Die neue Ordnung führt zu eigenen Strukturverschiebungen, auch für Marcus Wadsak, der seit 2012 die ORF-Wetterredaktion leitete.

Christian Williwald (54) übernimmt die Ö1 Information, die er seit 2023 bereits interimistisch leitete. Für Weißmann ist der multimediale ORF-Newsroom „damit nun technisch und personell so aufgestellt, wie es unser Publikum von einem ORF für alle erwarten darf“, wie er am Mittwoch in einer Aussendung zitiert wurde.