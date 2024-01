Superkraft Motivation – Willensstark zum Ziel

1 Verlässlich in der zweiten Jännerhälfte haben sich die meisten Neujahrsvorsätze wie von selbst vertschüsst. Ach, Motivation, was bist du doch für ein zartes Pflänzchen! Diese Doku geht der Frage nach, ob sie sich vielleicht doch wie in Muskel trainieren lässt. Und wenn ja, was braucht es, um sich selbst ein Schnippchen zu schlagen? Anschließend geht Gert Scobel dem anhaltenden Coaching-Boom auf den Grund.

20.15 Uhr, 3Sat



James Bond – Der Morgen stirbt nie

2Zumindest einer rettet verlässlich und in Dauerschleife die Welt: Pierce Brosnan muss als 007 wieder einmal einen Superreichen mit Lust auf die Weltherrschaft in die Schranken weisen. Ohne Fast-Weltkrieg geht das nicht, aber Michelle Yeoh ist an seiner Seite.

20.15 Uhr, ATVII



USA: Das Rennen ums Weiße Haus



3 Reportagen, Hintergründe, Grafiken und Analysen: Arte hat zu den US-Wahlen ein umfassendes Infopaket geschnürt. Darunter ist auch eine Doku über die Generation Babyboomer, die heute vielfach in der Pension Gefahr läuft, obdachlos zu werden.

Arte Mediathek



Bei Stöckl

4 Ihr aktueller Film „Rickerl“ läuft derzeit in den Kinos, Regisseur Adrian Goiginger und Hauptdarsteller Voodoo Jürgens sind heute bei Barbara Stöckl zu Gast. ORF 2, 23.00

Die Wannseekonferenz

5Am 20. Jänner 1942 planten NS-Spitzenfunktionäre in einer Villa am Wannsee den Holocaust. Der Ort wird den dazugehörigen Begriff prägen: die Wannseekonferenz. Philipp Hochmair spielt Reinhard Heydrich. In der ZDF-Mediathek ist zusätzlich eine Doku zu sehen. ZDF-Mediathek und On.ORF.at



The Favourite

6 „Poor Things“-Regisseur Yorgos Lanthimos zaubert mit einem Starensemble einen absurd-rauschhaften Tanz um Liebe, Macht und Wahnsinnigkeiten.

Netflix

HÖRENSWERT



Kunstfehler in der Medizin.

Ö 1, 13.00 bis 13.55 Uhr. Wie kommt es in der Medizin zu Behandlungsfehlern? Nicht selten spielen zu wenig Aufklärung und ein zu großer Druck eine Rolle. Ab wann und wie haften Medizinerinnen und Mediziner? Expertinnen klären auf.



Augen zu. Kunstpodcast. „Der Krieg“ oder „Kriegskrüppel“ heißen Werke des deutschen Malers Otto Dix, der nicht nur die fiebrigen 1920er-Jahre am Punkt eingefangen hat, sondern auch die Schrecken des Ersten Weltkrieges. Porträt eines Zeitzeugen.

Spotify