„Mit sieben Jahren wollte ich für den Führer sterben“, erzählt Helmut Lachenmann. Das Kind war gebannt von den Stimmen und Klängen, die aus dem Volksempfänger kamen. Stalingrad hatte gerade das Schicksal Deutschlands besiegelt, die pathetischen Opferparolen von Propagandaminister Goebbels wurden von Beethovens Symphonie Nr. 5 gekrönt. Eine frühe Erfahrung des Missbrauchs von Musik für Helmut Lachenmann. So essenziell, dass er sie in Graz wieder erzählt. Ein langes, fast zweieinhalbstündiges Gespräch auf der Kunstuniversität stand am Anfang einer Woche in Graz, in der er mit Studierenden seine Werke erarbeitet.