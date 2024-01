Am kommenden Samstag (20. Jänner) geht im Forum Stadtpark das Themenjahr als „Festung Ohnmacht“ offiziell zu Ende. Aus diesem Anlass präsentieren Markus Gönitzer und Sara Huber vom Forum-Team einen von ihnen zusammengestellten Leitfaden für den Umgang mit Ohnmachtsgefühlen und zu deren Überwindung. Das „Zine“ (ein flotterer Ausdruck für „Heft“) mit dem Titel „Facing Ohnmacht“ repräsentiert die Quintessenz der künstlerischen und kommunikativen Auseinandersetzung des Forum Stadtpark mit dem Thema Ohnmacht und richtet sich an „Aktivist:innen und Freund:innen solidarischer Zukünfte“.

Der Leitfaden ist in sechs Themenkomplexe gegliedert und kulminiert in der Erkenntnis, dass „Ohnmacht nur im Kollektiv überwunden werden“ kann. Im letzten Teil des Heftes werden Tipps gegeben, wie Widerstand gegen herrschende Machtstrukturen organisiert und am Leben gehalten werden kann.

Ihren konkreten Inhalt bezieht die Broschüre aus verschiedenen Diskussionsveranstaltungen und Workshops sowie aus Interviews mit Aktivistinnen und Aktivisten die darin über ihre Erfahrungen mit Ohnmachtsgefühlen und persönliche Umgangsstrategien berichteten. Kurzversionen dieser Interviews sind übrigens auch Teil der Jahresausstellung „No Hope No Fear“, die ebenfalls am 20. Jänner ihre Pforten schließt. Das „Zine“ ist zweisprachig auf Deutsch und Englisch verfasst und mit Illustrationen von Sarah Maria Schmidt alias Haras Ananas ausgestattet. Schmidt war gleichzeitig Chefillustratorin des Themenschwerpunkts und gestaltete unter anderem die Wandmalereien auf dem Forum-Gebäude im Stadtpark sowie das Ausstellungsplakat.

Forum-Vorstandsmitglied Gönitzer resümiert das zu Ende gehende Themenjahr zufrieden und hofft, dass es dem Forum Stadtpark mit der geleisteten Arbeit zu einem „stark tabuisierten, aber allgegenwärtigen Thema“ gelungen ist „eine Fährte zu legen die hoffentlich auch andere angesichts weltweiter Krisen motiviert“.

Das „Zine“ erscheint im Verlag des Forum Stadtpark und ist um 10 Euro käuflich zu erwerben. Im März wird dann das neue Jahresmotto des Forum Stadtpark bekannt gegeben. Andreas Stangl

Infos unter: forumstadtpark.at