Der Theatertext, geschrieben vom Grazer Büchner-Preisträger Clemens J. Setz in der Coronazeit, verhandelt das Video-Manifest eines Amokläufers in 42 Fehlschlägen. Der finale Auftritt den jungen Herrn M. will perfekt sein: Nur allzu leicht schleicht sich mit großem Bekenntnis ein Fehler ein, sagt man „rot“ statt „tot“ und schon ist alles hin und lächerlich.

© Johannes Gellner

Regisseurin Aslı Kıșlal zeichnet M. als gekränkten Befindlichkeitstäter, der seine vom Privaten ins Politische streuende Wut vom Blatt abliest. Die 42 Szenen in „Rot“ sind Blitzlichter auf eine Seele mit Ausgrenzungsbiografie, die ohne ideologische Erörterung seziert wird. Der unaussprechbaren Tat werden die Sprechversuche dieses jungen Mannes entgegengestellt: Ausgehend von der Oberfläche seines Manifests meißelt das Ensemble der Schauspielstudierenden aus der Tragik die Komik, spielt mit Tempo und Worten, sucht im Bitteren die Hoffnung und sicher keine Moral. Das Vorhaben gelingt fabelhaft in diesem rasanten Setting mit einem Holzgestell in Kuppelform als zentrales Element auf der Bühne und mit schwarzen Kostümen, die an Darmschlingen erinnert: Das Innere wird hier onsequent nach Außen gekehrt.

Rot. Kunstuniversität Graz, Leonhardstraße 15, Graz. 15. bis 20. Jänner, 19.30 Uhr. www.kug.ac.at