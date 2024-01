„Shakespeares Werke (leicht gekürzt)“ lautet der Titel eines dezidiert heiter gedachten Versuchs, einer mäßig interessierten Öffentlichkeit das umfassende Werk des britischen Barden zu erschließen. Längst ist es ein Evergreen des Boulevards. In „Schwabgasse 94“ wähnt man sich eingangs fast in einer ähnlich komödiantischen Unternehmung: Das von Regisseur David Bösch collagierte Stück, das am Freitag am Grazer Schauspielhaus uraufgeführt wurde, ist zwar als „Hommage an Werner Schwab“ ausgewiesen, erscheint eingangs aber fast parodistisch, so kurz getaktet wird da in Schwabs rabiater Kunstsprache „Schwabisch“ Gag um Gag von der Rampe gefeuert – von Figuren aus Schwabs Stücken, die sich in einem Fort aus abgewohntem Schrottmobiliar tummeln: Der verkrüppelte Maler Herrmann, seine Mutter und deren boshafte Nachbarn, die Kovacic aus „Volksvernichtung oder Meine Leber ist sinnlos“. Mariedl, Erna und Grete aus den „Präsidentinnen“, der Hundsmaulsepp aus „Mein Hundemund“, der Dichter und die Sekretärin aus „Der reizende Reigen“. Auch Texte aus Schwabs Arbeitsbüchern hat Bösch in das Stück montiert.