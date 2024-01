„Der Frühling war die Zeit, wo die Leute gefeiert haben, dass sie den Winter überlebt haben.“ Styriarte-Intendant Mathis Huber liefert die denkbar knappste Zusammenfassung dessen, was die große Triebfeder hinter all den Festen und Ritualen des Frühjahrs gewesen ist. Psalm ist seit seiner Erfindung als kleine Schwester der Sommer-Styriarte vor nun fast 21 Jahren ja nicht nur ein Festival, in dem Ostern und Pessach immer wieder Leitmotive hergaben, es ist ein Festival, das vor allem diesen Aufbruch feiert. Als Herzstück erweisen sich bei der 2024-er-Ausgabe die vier Jahreszeiten. Einem „sardischen Frühling“ mit einem Vokalquartett mit einschlägiger Volksmusik, folgt ein „pannonischer Sommer“ mit dem Ensemble Gypsy Devils, ein „steirischer Herbst“ mit einer XL-Abordnung der Citoller Tanzgeiger und ein „skandinavischer Winter“ mit Volksmusik aus dem hohen Norden.

Gerahmt wird dieser kleine Zyklus von Uraufführungen: Lorenz Maierhofer erschafft „Clara“, eine musikalische Zukunftsgeschichte eines ungeborenen Mädchens für den HIB.art.Chor und Instrumentalbegleitung. Und das Studio Percussion Graz hat mit dem Astronomen Arnold Hanslmeier ein Programm kreiert, in dem man, begleitet von passender Musik, ganz tief ins Weltall hineinschaut.

Apart ist die Idee, Eva Maria Pollerus eine Nacht lang Bach spielen zu lassen: Von zehn Uhr abends bis drei Uhr früh widmet sie sich den Klavierwerken des Thomaskantors. Diese Spezialität findet im Palais Attems statt, während alle anderen Konzerte in der LIst-Halle über die Bühne gehen. So auch das Gastspiel von sieben alleinerziehenden Müttern aus Südafrika, die als Vokalensemble Afrika Mama Musik gegen das Patriachat interpretieren sowie das Konzert von Kristina Miller, die mit Klaviermusik von Liszt bis Oscar Peterson das Festival beschließt.

Neu ist, dass man die Kartenpreise weiter staffelt, was einen günstigeren Zugang zum Festival (und zwar ab 20 Euro) ermöglichen soll. Mathis Huber ist aufgrund des gut angelaufenen Vorverkaufs zur Styriarte guter Dinge, man hat für Psalm mit etwa 5000 Karten so viele wie schon lange nicht mehr aufgelegt.

www.styriarte.com