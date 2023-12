The same procedure as every year“, heißt es nicht nur bei Miss Sophie, deren Kult-Sketch „Dinner for One“ heuer 60 Jahre alt wurde. Am heutigen Silversterabend fehlen darf freilich auch nicht eine zünftige Schlagerschow: Zum zweiten Mal begleiten Francine Jordi und Hans Sigl zum Jahreswechsel, begleitet werden sie unter anderem von Christina Stürmer, DJ Ötzi und Melissa Naschenweng.

In der schon vor Monaten aufgezeichneten Show sorgt der Schauspieler mit Entertainer-Qualitäten für Stimmung: „Beim Live-Publikum habe ich ganz deutlich gemerkt, wie groß der Wunsch war, einmal ein paar Stunden Unterhaltung genießen zu dürfen.“ Persönlich zieht der 54-Jährige den ruhigen Jahreswechsel vor: „Ich mag das Laute nicht so, ich feiere lieber leise. Für mich ist Silvester auch immer ein Moment des Innehaltens, ein bisschen Stille ist da erquicklicher als die große Krawumm-Party.“

Nach der Gala ist vor dem „Bergdoktor“

Nach der Gala ist vor dem „Bergdoktor“, wo Sigl seit 2008 als Martin Gruber ordiniert und auf aussichtslose Fälle abonniert ist. Die Alpenserie ist ein bemerkenswerter Dauererfolg, was nicht bedeutet, dass der Hauptdarsteller nicht trotzdem noch vor jedem Staffelbeginn Unsicherheit verspürt: „Man ist nervös, man hofft, dass die Quoten da sind, das spielt natürlich immer ein bisschen mit“, erklärte er in einem Radiointerview des deutschen Regionalsenders SR3.

Zwei Standbeine zu haben – Schauspieler und Entertainer – entspreche seinem Naturell, erklärt der in der Steiermark geborene Sigl: „Bei mir schlagen zwei Herzen in einer Brust und ich habe das große Glück, beides zu machen. Bevor ich in die Schauspielerei eingestiegen bin, damals am Theater in Innsbruck, habe ich ganz viel moderiert, Radio und Live-Veranstaltungen.“ In der Schule habe er nicht in der Theatergruppe gespielt, dafür aber Maturabälle moderiert. Mit dem Vorurteil, dass Schauspieler die Hände von Moderationen lassen sollen (und umgekehrt) kann er nichts anfangen.

Mit dabei: Schlagerstar Melissa Naschenweng © ORF

Inhaltlich bleibt sich die ab 3. Jänner wöchentlich ausgestrahlte Serie auch in der 17. Staffel treu: Depression und Bewegungsunfähigkeit sind einige der Beschwerden, mit denen sich der Landarzt befassen muss. Zu den gesundheitlichen kommen finanzielle und allgemeine Lebenskrisen. Die „Gruber-Milch“ schlingert am Abgrund entlang und familiär halten sich Glück und Unglück wieder verlässlich die Waage. Trotz dieser inhaltlichen Kontinuität haben sich Heimatfilm-Serie und die Martin-Gruber-Figur weiterentwickelt: „Wir haben angefangen, da war er Vater einer neunjährigen Tochter (Anm: Ronja Forcher), jetzt ist sie Anfang 20. Natürlich hat er sich in dieser Zeit verändert. Die familiären Geschichten haben ihn geprägt. Er ist klarer geworden, hat seinen Platz gefunden, er ist gesetzter – nein, falsches Wort. Er ist geerdeter als am Anfang, und das steht ihm ganz gut zu Gesicht.“

Auf das 2023 blickt er mit gemischten Gefühlen zurück: „Einerseits nimmt man die globale Situation wahr und verzweifelt daran, dass es nach wie vor die grässliche Fratze des Antisemitismus gibt, dass es Kriege und Krisen gibt.“ Für ihn persönlich sei es hingegen ein gutes Jahr gewesen: „Ich selber bin dankbar, gesund und in Frieden in einer Region zu leben, wo es den meisten Menschen gut geht.“

Auf den Drehbeginn der nächsten Staffel blickt Sigl schon jetzt „mit großer Freude“, dass es schon die 18. sein wird, findet er „unglaublich“.