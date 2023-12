Was sie können, das würde der ORF auch gerne können. Ilia (17) und Arwen (13) sind hocherfolgreiche Jugend-Influencerinnen, die sich mit „Ilias Welt“ einen eigenen Online-Kosmos aufgebaut haben. Seit 2017 betreiben die Teenager aus Niederösterreich ihren eigenen YouTube-Kanal, auf dem die Schwestern an ihrem Leben und ihren Leidenschaften teilhaben lassen: 460.000 Menschen folgen ihnen auf der Videoplattform, dazu kommen erfolgreiche Kanäle auf anderen Plattformen.

„Ja, dass das mal so erfolgreich wird, haben wir uns auch nicht gedacht. Tatsächlich ist da sehr viel Glück dabei gewesen und auch eine kleine Portion Fleiß, denn wir posten konsequent seit sieben Jahren einmal in der Woche auf Youtube“, erzählen die beiden gegenüber der Kleinen Zeitung. Die „kleine Portion Fleiß“ ist freilich löbliche Zurückhaltung: Der hochprofessionelle Auftritt „Ilias Welt“ ist zweifellos disziplinierte kontinuierliche Arbeit. Anteil daran hat die gesamte Familie der beiden, nicht zuletzt Vater Titus Hollweg, von Beruf Filmregisseur. „Wir haben Ilias Welt immer als eine Familienproduktion gesehen. Wir beraten uns mit unseren Eltern zu Themen und zur Umsetzung. Sie beachten auch die Inhalte und Regeln, die uns oft nicht so bewusst sind. Das ist sehr beruhigend“, erzählen Ilia und Arwen, die noch fünf weitere Geschwister haben.

Social-Stars und Schülerinnen

Wie schwierig ist es, Schule und Social-Media-Job unter einen Hut zu bekommen? „Wir sehen Social Media als unser Hobby, nicht als unseren Job. Niemand zwingt uns, das zu tun. Und da wir gute Schüler sind und richtige „Tausendsassa“ ist das für uns genau das richtige.“ Umtriebig sind die Schwestern auch abseits von „Ilias Welt“: Ilia steht seit dem 7. Lebensjahr auf der Bühne, spielte im „Theater an der Josefstadt“ ebenso wie in „Soko Kitzbühel“, Arwen war ebenfalls schon diversen TV-Produktionen („Tatort“, „Maiberger“ u. a.), dazu sind beide mit ihren Musikprojekten erfolgreich.

Die beiden Stars der jungen digitalen Welt, sollen es nun in der traditionell behäbigeren Welt des ORF richten, der dank Gesetzesnovelle mit 1. Jänner sein digitales Profil schärfen darf. Ilia und Arwen sind die Gesichter von ORF Kids: Im neuen Kinderkanal leiten sie mit „Yeah“ eine Kinder-Talkshow, sind als Straßenreporterinnen für „So denkt das junge Österreich!“ unterwegs oder steigen in „Kling Klang“ in die Welt der Musikinstrumente ein. Insgesamt startet ORF Kids ab 1. Jänner mit 14 neuen Formaten und einem 24-Stunden-Programm, das mit aktuellem Okidoki-Kinderprogramm und ausgewählten Animations-Kinderserien ergänzt wird.

Wichtig sei ihnen bei den Projekten für den ORF gewesen, dem eigenen Charakter treu bleiben zu können: „Wir wollen so authentisch wie möglich bleiben, wollen Fragen stellen und die Welt mit unseren Zusehern erkunden. Dass wir so viel über Menschen erfahren dürfen oder wie zum Beispiel Instrumente entstehen und wie man sie spielt, sind für uns ganz spannende Themen, die wir vielleicht auch auf unserem Youtube-Kanal einmal ausprobiert hätten.“