Der K(r)ampf mit dem Hund

1In dieser Dok1-Ausgabe widmet sich Hanno Settele dem heiß umkämpften Thema Hunde und der Frage: Wie gefährlich sind sie? Jährlich werden in Österreich zwischen 3000 und 4000 Menschen durch Hundebisse so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus müssen. Doch an welchem Ende der Leine ist das Problem? Und wenn etwas passiert, welche Verantwortung tragen die Besitzer des Hundes? Eine hochemotionale Reise durch Österreich, ein Land der Hundeliebhaber.

20.15 Uhr, ORF 1

Krampus



2Hollywood trifft auf Krampus, das geht nur bedingt gut, aber heute ist schließlich auch Nikolaustag. Wenn der Sohnemann aus Zorn den zotteligen Rächer heraufbeschwört, dann ist Feuer am Dach. Zumindest eine Alternative für all jene, die gestern keinen gesehen haben.

20.15 Uhr, Puls 4

Südkorea - Die Zukunft ist jetzt



3 Das Boomland Südkorea fordert seinen Bewohnern im Arbeitsleben alles ab, doch immer mehr wollen dem Leben auf der Überholspur, das vom Turbokapitalismus gepaart mit konfuzianischer Härte angetrieben wird, die Stirn bieten.

21.05 Uhr, 3Sat

Polarlichter

4Noch gibt es viele Geheimnisse rund um die Polarlichter, doch einige Rätsel konnte die Wissenschaft bislang lösen. Betörend bleiben sie aber trotzdem.

Arte Mediathek

Christmas Flow



5Die Miniserie schafft das fast Unmögliche – Witz, französische Leichtigkeit und Politik! Wie das geht? Die Journalistin und Feministin Lila trifft auf den Rapper Marcus, der nicht gerade mit frauenfreundlichen Liedern auffällt. Aber da hat er die Rechnung ohne Lila gemacht!

Netflix

Tatsächlich... Liebe

6 Der Klassiker im weihnachtlichen Liebesreigen feiert sein 20-Jahr-Jubiläum. Wer eine Ausrede braucht, um sich den Film wieder anzuschauen...

Amazon Prime